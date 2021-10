Jaarmarkt Son en Breugel in oktober: Regen, regen en nog eens regen

SON EN BREUGEL - De Jaarmarkt in Son en Breugel is inmiddels een begrip. Bezoekers weten dat het evenement staat voor een middagje slenteren langs kraampjes, iets lekkers eten of meenemen naar huis en horen wat sommige verenigingen of stichtingen te bieden hebben.

Wat anders is dan andere jaren is dat de jaarmarkt op de eerste zondag van oktober is. Normaal gesproken is de markt op de eerste zondag van september. Maar door de toen nog geldende coronamaatregelen is het evenement uitgesteld. En hoe later in het jaar, hoe meer kans op slechter weer. En zo begon de jaarmarkt om 12.00 uur met regen, regen en nog eens regen.

Kooplui houden vertrouwen

De kooplui zelf hadden er desondanks wel vertrouwen in. Ze hadden hun kraampjes ingericht. Een echtpaar heeft tientallen potjes vol met allerlei soorten jam in de kraam uitgestald, met daarboven de aankondiging dat het overheerlijke zelfgemaakte jam uit eigen keuken is: ,,Vorige week stonden we in Helmond. Daar liep het heel erg goed. Nee, we hebben zelf geen boomgaard. Veel mensen brengen ons fruit. Ze weten bijvoorbeeld niet goed wat ze met kweeperen moeten en geven dat aan ons. Wij weten er wel raad mee.’’

Even verderop heeft de eigenaar van ‘Sjippie’ er ook zin in: ,,Gisteren stond ik in Wijk en Aalburg. Zoveel klanten dat ik zelfs bang was dat ik geen voorraad voor vandaag meer zou hebben voor de jaarmarkt in Son en Breugel. De mensen willen er weer uit. Straks, tussen de buien door komen ze. Let maar op.’’

Kletterend water

Tussen de kraampjes met verkoop van tasjes, riemen, snoepgoed, kleding en schoenen staat ook een kraam van ‘Stichting met je Hart’, Jongerenwerk LEVgroep, Taalpunt en Kom Erbij. Hoe toepasselijk in ‘De Week tegen Eenzaamheid’ die nog tot en met 7 oktober duurt. Door met deze vier organisaties samen een kraam te huren maken ze zich sterk tegen eenzaamheid bij jongeren, ouderen en mensen die de taal niet vaardig zijn.

,,Pas op’’, hoor je af en toe. Gevolgd door het geluid van kletterend water. Het is opletten geblazen. Want als een dakje van de kraam te volloopt met water wordt met behulp van een stok het water geloosd in de hoop dat de spulletjes in de kramen niet nat worden.

Plastic rietjes

Op de hoek is een kraam met de verkoop van plastic rietjes. ‘Laatste voorraad. Weg = Pech’. Een echtpaar dat langs de kraam loopt twijfelt: ,,Dat mag je toch niet meer kopen en verkopen? Maar ach, die man moet ook van zijn zooi af.’’

Een andere verkoper maakt juist van zooi iets moois. Van oude fiets binnenbanden zijn de mooiste dieren gecreëerd.

Een uur voor de markt eindigt, beginnen de eerste marktkooplui hun spullen alvast voorzichtig in te pakken. De verkeersregelaars hebben het niet druk gehad. Als lid van de scouting kunnen ze met dit klusje wat geld verdienen. Onder het afdakje bij Chocolaterie De Dames zaten ze in ieder geval droog.

Laten we hopen dat de weergoden de kermis in Son beter gezind zijn. Vrijdag begint de kermis die duurt tot en met dinsdag 12 oktober.

Volledig scherm Kraam met plastic rietjes op de jaarmarkt in Son en Breugel © Kees Martens/DCI Media