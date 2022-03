Jarenlang ten onrechte denken dat je een ‘alien’ bent, maar het is hoogbegaafdheid, óók bij senioren

BEST - Ze omschrijven zichzelf als ‘anders’ en hebben regelmatig problemen met anderen. Dat dat weleens zou kunnen komen door hoogbegaafdheid, daar denkt bij senioren amper iemand aan. Binnenkort daarom in Best: een bijeenkomst voor hoogbegaafde ouderen, hun partners en andere geïnteresseerden.

Bij hoogbegaafdheid denken we automatisch aan kinderen. Zelden aan volwassenen en al helemaal niet aan senioren. Alsof het bij het verstrijken van de jaren geen impact meer heeft. Niets is minder waar, maar toch is er nauwelijks informatie over te vinden.

Veel mensen weten het niet eens

Veel mensen weten niet eens dat ze hoogbegaafd zijn. Ze omschrijven zichzelf als ‘anders’ en ervaren regelmatig problemen in de omgang met anderen. Maar waar dat dan door veroorzaakt wordt? Geen idee. ,,Ik was al 52 toen ik erachter kwam dat ik hoogbegaafd was’’, vertelt Noks Nauta. Ze is arts (niet praktiserend), psycholoog en erebestuurslid bij het IHBV, het Instituut voor Hoogbegaafde Volwassenen, dat de bijeenkomst in Best organiseert.

Quote Ik snapte niet waarom alles zo langzaam ging Noks Nauta

,,Iedereen leek te weten dat ik hoogbegaafd was, behalve ik. Ik kwam regelmatig in conflict met anderen tijdens het werk, want ik snapte niet waarom alles zo langzaam ging. Een vriendin attendeerde me erop dat ik heel slim was. Ook slimmer dan mijn baas. Daar was ik stomverbaasd over: ik vond mezelf gewoon gemiddeld. Maar toen besloot ik toch om een intelligentieonderzoek te laten doen. Ik scoorde enorm hoog.’’

Aan een half woord genoeg

Nauta werd lid van Mensa, een internationale club die zich inzet voor belangen van hoogintelligenten, en dat voelde als thuiskomen. Daar ontmoette ze mensen die ook razendsnel verbindingen leggen, grote stappen nemen en aan een half woord genoeg hebben.

Ze ging op zoek naar informatie, kennis. Er bleek maar bar weinig te vinden. ,,Het gaat vrijwel altijd over kinderen en hun ouders; zelden of nooit over volwassenen of senioren. En dat terwijl velen van hen dagelijks ervaren dat ze anders denken. Ze lopen bijvoorbeeld vast in hun werk, omdat ze veel sneller willen en kunnen handelen dan hun collega’s.’’

Hij deed zich minder slim voor dan hij was

Samen met Lukien Hoiting schreef Nauta het boek Hoogbegaafde Hulpzoekers. Een lezer vertelde dat hij jarenlang had gedacht dat hij gek was, een ‘alien’. Hij trok zichzelf terug en deed zich minder slim voor dan hij was. De GGZ wist nooit de link met hoogbegaafdheid te leggen. Toen hij het boek las viel alles op zijn plek en wist hij: ik ben niet gek.

Voor Marie Annick Canoy is dat heel herkenbaar. ,,Het gaat om erkennen en herkennen. Onze vergaderingen gaan op topsnelheid: razendsnel van links naar rechts, anderen zouden het waarschijnlijk niet snappen.’’

Quote De buitenwe­reld ziet hen vaak als lastige mensen, die te kritisch zijn Marie Annick Canoy

Zij is de gastvrouw van de bijeenkomst in Best. ,,Hoogbegaafde senioren willen zich graag inzetten, ze willen hun energie kwijt en hebben enorm veel potentie. Je komt ze vaak tegen in besturen. De buitenwereld ziet hen vaak als lastige mensen, die te kritisch zijn. Tijdens de bijeenkomst geven we voorlichting, delen we ervaringen met elkaar en vragen we waar men behoefte aan heeft. Willen zij misschien lokaal iets gaan organiseren?’’

Geen luxeprobleem of iets elitairs

Nauta en Canoy zouden het liefst zien dat dit soort bijeenkomsten zich als een olievlek zouden verspreiden, om hoogbegaafdheid bij senioren op de kaart te zetten.

,,Het is geen luxeprobleem of iets elitairs. En professionals herkennen het lang niet altijd. Ook hoogbegaafden kunnen dement worden, maar ze blijven hoogbegaafd. Hun kamer in het verpleeghuis ligt vol boeken, maar de verpleegkundige vindt het rommelig. Wanneer ze op hun kamer willen blijven omdat ze de activiteiten oninteressant vinden, denkt men dat ze depressief zijn. Er moet echt meer bekendheid aan gegeven worden.’’

De bijeenkomst vindt plaats op 8 maart in Cultuurspoor. Meer informatie is te vinden op ihbv.nl.