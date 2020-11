Jasper uit Best wint prestigieus concours met eigen compositie

BEST - Al op 7-jarige leeftijd speelde Jasper de Bock uit Best vanaf bladmuziek. Nu wint hij een prestigieus concours met zijn eigen compositie. en mag hij een Masterclass volgen bij een Nederlandse componist.

Aan ambitie geen gebrek bij de Bestse Jasper de Bock (17). Plannen om zijn muzikale kennis op te vijzelen eindigen niet bij de wens om naar het conservatorium te gaan. ,,De docenten waar ik graag les van zou krijgen, zitten in Berlijn, Wenen, Helsinki. Daar zou ik dus het liefst heengaan.”

De Bock won recent met zijn compositie ‘Planten van Pijper’ het tweejaarlijkse Prinses Christina compositieconcours in de leeftijdscategorie 15 tot en met 19 jaar. Hij mag een Masterclass volgen bij een Nederlandse componist en deelnemen aan een mentorsessie bij het Nieuw Genootschap van Nederlandse componisten.

Russische erkening

,,De compositie is bedoeld voor cello, klarinet, percussie en piano”, vertelt De Bock, die niet voor de eerste keer in de prijzen valt. Onlangs won hij ook al op het internationale Tsjaikovski Symphony concours in Rusland met twee composities zowel de eerste als de tweede prijs.

Zijn muzikale carrière begon op 7-jarige leeftijd. Hij vond een keyboard op zolder en ging daarmee aan de slag. ,,In de tijd dat ik geen les had zat ik te improviseren. Na verloop van tijd ging ik het opschrijven. Daarna begon ik aanpassingen te doen. Dus al doende was ik aan het componeren.”

Vrijwel al zijn vrije tijd steekt hij in het musiceren. Een keer in de week gaat hij op les bij Olga van der Pennen uit Best. In 2017 ontmoette hij haar tijdens een optreden dat zij verzorgde op het Heerbeeckcollege. ,,Ik had op dat moment geen muziekdocent en dacht: ‘ik vraag gewoon of ik les bij haar kan volgen’. Zij is zelf immers ook componist. Ik volg ook compositieles bij Arno ter Burg die ik ken via het Nederlands Blazers Ensemble.”

Mentale uitdaging

Als hij zou moeten kiezen tussen piano spelen of alleen componeren zou hij beslist voor het laatste gaan. ,,Dat is mentaal veel uitdagender dan alleen maar spelen.”

Hij hoopt in de toekomst dan ook als componist aan de slag te kunnen. Na het Heerbeeckcollege wil hij naar het conservatorium. De Bock bespeelt naast de piano geen andere instrumenten. ,,Ik heb wel eens gedacht om vioolles te nemen, maar dan moet ik toch weer helemaal van vooraf aan beginnen”, mijmert hij. Die tijd steekt hij dan liever in pianospelen en componeren. Voor dat laatste is het trouwens helemaal niet nodig dat je andere instrumenten kunt bespelen. ,,Als je het instrument op zich maar kent is het ook goed.”

Volgens Van der Pennen is Jasper een modelleerling. ,,Hij doet altijd wat hij zegt en belooft. Afspraak is afspraak. Daarnaast is hij zeer gedisciplineerd en werkt hij heel duidelijk naar een doel toe. Die eigenschappen zijn zeker zo belangrijk als muzikaliteit op zich.”

Zijn docente moest een traantje wegpinken na de winst op het concours. ,,Het was zo spannend voor Jasper. Je bent zo kwetsbaar met een eigen compositie. Die prijs is enorme erkenning.”