‘Je staat weer in het ED’, hoor ik dan in het dorp

Bestelbus brandt volledig uit op parkeerter­rein in Best

21 augustus BEST - Een bestelbus is zaterdagavond rond 19.00 uur volledig uitgebrand op de parkeerplaats van het Stationsplein in Best. De vlammen zijn met schuim gedoofd, maar van het voertuig is nog maar weinig overgebleven. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.