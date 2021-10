Jeffrey doet mee aan NK Armworstelen: ‘Het gaat echt niet alleen om kracht’

SINT OEDENRODE - Zo'n zestig mensen doen zaterdag mee aan het NK Armworstelen. De winnaar draagt de titel ‘Sterkste Arm van Nederland’. Eén van de deelnemers die een gooi doet naar deze benaming is Jeffrey Schenkels (35) uit Sint Oedenrode. ,,Een plek in de top drie moet ik wel halen.”

Schenkels hoopt daarmee in de voetsporen van zijn vader te treden, die meerdere keren Nederlands kampioen werd en zelfs ooit de derde van de wereld was. Een aantal jaar geleden werd bij hem de ziekte van Huntington gediagnosticeerd: een progressieve hersenaandoening waardoor hij niet meer kan armworstelen. ,,Ik wilde hem daarom een nostalgisch gevoel geven door zelf te gaan armworstelen", zegt Schenkels over de start van zijn ‘worstelcarrière’.

Kansen op het NK

In 2019 nam de sport serieuze vormen aan voor Schenkels. ,,Ik werd in dat jaar tweede bij het NK. Een plek in de top drie moet ik dus nu wel halen, maar ik ga voor de eerste plaats. Mijn vader is erbij als toeschouwer, hij is euforisch.” Alhoewel Schenkels maar wat graag de titel pakt, vindt hij een ander doel belangrijker: het laten groeien van zijn eigen armworstelvereniging.

Armworstelvereniging in Eindhoven

Schenkels startte vorig jaar een heuse armworstelvereniging met de naam Kei Sterk, waar inmiddels zo’n 15 actieve leden bij zijn aangesloten. ,,En in de groepsapp zijn dat er nog veel meer. De actieve leden trainen iedere woensdag in Eindhoven. Vergis je niet: het gaat niet alleen om kracht. Techniek en uithoudingsvermogen zijn ook erg belangrijk. Daarnaast is de start cruciaal, net als de timing. Het mooie van de sport is dat het heel gemoedelijk is. Iedereen denkt altijd dat het een bom testosteron is, maar dat valt wel mee. Iedereen helpt elkaar, het is niet zo macho.”

NK Armworstelen Zaterdag vanaf 12.00 uur strijden ongeveer zestig deelnemers in Arnhem om de titel ‘Sterkste Arm van Nederland’. Worstelaars worden ingedeeld in verschillende categorieën. Zo is er een Rookie-klasse voor de beginnelingen. Studenten zitten in een aparte categorie. Ervaren deelnemers nemen het tegen elkaar op in het ‘gewone’ klassement, verdeeld over gewichtsklassen. Om deel te nemen aan het NK hoefden mensen zich alleen aan te melden. Alleen doen er dit jaar geen vrouwen mee, vertelt Feberwee van de Nederlandse Armworstelbond (NLAB). “Dat gebeurde eerder wel, maar dit jaar hebben zich geen vrouwen aangemeld.”