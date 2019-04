Jeroen Rijken uit Son: Van boomlange voetbalverdediger tot volleyballende middenblokkeerder

Met die ploeg vierde hij anderhalve week geleden het kampioenschap in de tweede divisie. Voor Rijken betekende de titel het voorlopige hoogtepunt na een even opvallende als wonderlijke carrièreswitch. Want toen Rijken stopte met voetbal, wist hij niet zo goed wat hij wel wilde doen. Hij had al gekickbokst en getennist. Maar ook daar raakte hij op uitgekeken. Ondanks zijn lengte had hij nooit aan volleybal gedacht. Sterker nog: hij had nog nooit een volleybal aangeraakt, toen zijn broertje hem sommeerde eens mee te gaan naar Skunk.