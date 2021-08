Jeth Jeugdtheater in Best houdt verjaardags-minifestival

Rooi Kermis gaat door, in het centrum maar volledig omhekt en plek voor maximaal 1600 bezoekers

16 augustus SINT-OEDENRODE - Rooi Kermis gaat door, midden in het centrum van Sint-Oedenrode. Maar wel onder strikte voorwaarden: het kermisterrein wordt volledig omhekt, via vier ingangen mogen maximaal 1600 bezoekers (jong of oud) naar binnen. En voor de horeca geldt een geplaceerd maximum van 750 bezoekers mét vaccinatiebewijs of negatieve test.