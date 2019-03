Jo van Ham nu Ridder in Orde van Oranje-Nassau

Vrouw valt van trap in woning Best en raakt gewond, traumaheli­kop­ter opgeroepen

10:15 BEST - Een vrouw is woensdagavond van de trap gevallen in een woning in Best en is daarbij gewond geraakt. Er werd voor haar rond 17.30 uur met spoed een traumahelikopter opgeroepen die landde in een speeltuin aan het Meeteind.