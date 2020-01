Joan van Berlo maakt van kinderboerderij De Kienehoeve in Sint- Oedenrode een thuishaven

Jos van der Aa harkt geconcentreerd bladeren bijeen en Jan van de Wijdeven schept met collega Frank van Nuenen een kruiwagen poep uit de ezelstal. ,,Allee gij, ga ’ns aan de kant, ge loopt in de weg”, foetert Van de Wijdeven (78) goedmoedig tegen ezelin Janneke. ,,Janneke is naar mij genoemd. Mijn drie ezels zijn zeeg, ze schoppen of slaan niet. Ja één keer. Dat was m’n eigen schuld, ik had een korte boks aan.”

Begeleider Joan van Berlo (58) beziet de arbeid van zijn pupillen met plezier. ,,Boerenzoon Jan zat 22 jaar geleden te haken of te breien bij het toenmalige Drie Gemalen. We maakten wel uitstapjes maar een verantwoordelijke taak kenden de cliënten niet. Toen De Kienehoeve werd opgezet was dat een kans voor mensen met een beperking om fysiek werk te doen. Tien cliënten kregen een taak op de Rooise kinderboerderij. Na 22 jaar werkt het merendeel van hen nog hier, waaronder ook Jan. Jan en de vut? Dat past niet.” Van de Wijdeven schudt stellig zijn hoofd: ,,Daar praten we niet over.”

Aanpassen

Voor Van Berlo verliep de omschakeling naar de kinderboerderij en de werkwijze met cliënten vrij onvoorbereid. ,,Negatieve gedachten overheersten, er waren genoeg voorbeelden waar dergelijke projecten niet lang leefden. Bovendien wist ik niks van beestenverzorging; het meeste leerde ik van mijn pupillen. Via de praktijk ondervond ik dat alleen een open communicatie en positieve houding dit project naar succes leidde. Ik ontdekte de juiste omgang met cliënten toen ik met een vrij agressieve cliënt bij de psychiater zat. Die liet me zien dat ík me moest aanpassen: niet mijn pupil. Met een positieve benadering moest ik inzetten op zíjn mogelijkheden. Joost bijvoorbeeld verzorgt het kleinvee met een variatie aan voer. Voor Joost zijn letters lastig, we plakten stickers op de voederzakken en het was oké.”

Frank van Nuenen vult aan: ,,We hebben ook een protocol. Dat betekent: ik moet me afmelden als ik naar huis fiets. Als ik dat niet doe is Jan ongerust.”

Sinds enkele weken heeft Streekpark Kienehoef de verantwoording voor de kinderboerderij. Van Berlo is daar blij mee. ,,De boerderij wordt gerenoveerd en we krijgen er stapsgewijs taken bij. Annie maakt graag oma-soep met balletjes, zij krijgt een groentetuin. De nieuwe aanlegsteiger brengt drukte en de educatieruimte meer schoolkinderen. Het buitenland heeft al lang belangstelling voor onze werkwijze.”