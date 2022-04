Joe Mann natuurtheater in Best tijdelijk dicht: gemeente pakt achterstallig onderhoud op

BEST - Het beheer over het Joe Mann Natuurtheater is weer in handen van de gemeente Best. Tijdelijk, zo klinkt het. Momenteel wordt achterstallig onderhoud gedaan.

Het streven is op 15 mei het theater te heropenen, stelt de gemeente. Theatergroep BLUV en Jeth Jeugdtheater kunnen er dan weer terecht. BLUV trapt af op 1 juli, Jeth zo’n vier weken later.

Volgens Jan van de Ven, betrokken bij Jeth Jeugdtheater, wordt er door de gemeente nu aardig doorgepakt. ,,Terwijl ze vorig jaar, toen wij daar opmerkingen over maakten, nog vonden dat het allemaal best meeviel, met dat achterstallig onderhoud.”

De verantwoordelijkheid voor het onderhoud lag op dat moment bij een andere beheerder, Jan Roche. Het ED berichtte toen over de rommelige, op sommige plekken zelfs onveilige, toestand van het theater. Er was zelfs een toeschouwer lelijk gevallen. Roche organiseerde toen vliegensvlug een schoonmaakactie omdat de gemeente een inspectie aankondigde.

Blokhut, hekwerk en toiletblok aangepakt

Volgens Van de Ven worden nu de blokhut, het hekwerk en het toiletblok aangepakt. ,,Dat hekwerk was volgens mij niet nodig, maar goed. In een latere fase komen de tribune en de weg naar de laad-en-losplek aan de beurt. We hebben ook te horen gekregen dat er overleg gevoerd moet worden over de materialen die wij, als toneelverenigingen, nu nog hebben opgeslagen in de blokhut.”

Luud Zeegers, van Theatergroep Bluv, is in zijn nopjes. ,,Vorig jaar was de gemeente Best nog afhoudend, maar nu is er toewijding dat zaken opgeknapt gaan worden. Dat is fijn.”

Er wordt dus kennelijk schoon schip gemaakt. Van de Ven vraagt zich af wat er daarna gebeurt, als de boel op orde is. Hij kan zich niet voorstellen dat de gemeente zelf het beheer over het theater wil behouden. ,,Dat behoort niet tot hun kerntaak. Het natuurtheater in goede staat houden is een andere zaak, want dat is een monument. Maar de planning en de organisatie?”

Beheerder nodig met een ‘theaterhart’

Op dit moment is de sporthal van de gemeente het aanspreekpunt. Althans, er kan naar hun adres gemaild worden met vragen over reserveringen en logistiek. Volgens Van de Ven is het belangrijk dat er een beheerder komt met een ‘theaterhart’. ,,Tot op heden zaten er horecamensen in, die hebben een andere benadering. Die zijn niet bezig om het theater een impuls te geven, die willen gewoon omzet maken.” Volgens Van de Ven hebben zich, toen Roche het beheer van het theater teruggaf, direct al gegadigden gemeld. Wie dat zijn en of die over dat ‘theaterhart’ beschikken is nog onduidelijk.

,,Jeth Jeugdtheater verzorgt elk jaar jeugdvoorstellingen in de zomervakantie in het Joe Mann theater. Theatergroep BLUV ook. Maar het theater kan voor veel méér mooie activiteiten ingezet worden. Kijk maar hoe ze dat bij andere natuurtheaters doen. Gewoon openstellen zodat kinderen er ook kunnen spelen. We hebben vorig jaar een ‘blotevoeten-pad’ aangelegd voor Jeth’s minifestival. We hadden via via een oude draak op de kop getikt die we ergens neergezet hebben. Het hoeft allemaal niet veel te kosten om de fantasie van kinderen te prikkelen en ze echt dingen te laten beleven, lekker buiten. Maak van het natuurtheater een leuke plek waar je ook heen kunt gaan als er géén voorstellingen zijn. Dan zet je het op de kaart.”