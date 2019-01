Joe Mann Paviljoen in Best krijgt een make-over

Het is inmiddels alweer twee maanden geleden dat eigenaar Jan Roche een telefoontje kreeg dat er brand was in zijn zaak. Terwijl hij in Sittard op het Oktoberfest stond, ontdekte zijn vriendin dat er rook uit de schoorsteen kwam bij het welbekende Joe Mann Paviljoen. Verslagen stond hij de dag erna te kijken naar de verkoolde tafels en het zwartgeblakerde dak: er was niets van over.