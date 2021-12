Johnny Cleven brouwt Sluwe Vos: authentiek tripel bier uit Best

Drie jaar geleden begon hij speciaal bier te brouwen in de keuken. Nu staat hij op het punt om over te stappen naar een professionele brouwerij. Johnny Cleven brouwt Sluwe Vos, een tripel bier van 8 procent met een verfijnde, kruidige afdronk. Want als amateurkok denkt hij in smaken. Zijn brouwerij heet Implosion Brewing.

,,Samen met een vriend beoordeelde ik speciale biertjes via bier-apps. We zeiden tegen elkaar dat wij toch wel beter bier zouden moeten kunnen maken. En zo is het begonnen”, lacht Cleven. Ze raadpleegden fora, lazen boeken en schaften de nodige apparatuur aan. Het brouwen kon beginnen, in de eigen keuken.

,,Soms was het net een oorlogsgebied”, herinnert hij zich. ,,Dan was er weer eens iets omgevallen en moesten we flink dweilen. Na zo’n twintig keer brouwen bouwde ik een schuur in de tuin waar ik aan de slag ging. En nu ben ik klaar voor het grote werk, zeg maar.”

Een tripel hoef je niet vers te drinken

Hoewel hij een fan is van IPA-bier, (Indian Pale Ale), is zijn eigen brouwsel een tripel geworden: Sluwe Vos. Want dat blijft langer goed. ,,Dat hoef je niet per se vers te drinken.” Het brouwen zelf is vooral een kwestie van geduld hebben, vertelt hij. ,,Iets moet zo maar drie weken staan voordat je de volgende stap kunt nemen. De meeste arbeidsuren gaan eigenlijk zitten in het goed schoonhouden van alles, want je wilt natuurlijk geen infectie in je bier.”

Quote Nee, eigenlijk vindt iedereen het bier al meteen lekker als ik het ze laat proeven. Ze hebben geen verbeter­sug­ges­ties Johnny Cleven

Zijn Sluwe Vos bevat ook kruiden. ,,Ik denk in smaken” legt Cleven uit. ,,Bier bestaat uit water, graan en hop. Als hop gebruik ik saaz en cascade en daar passen de kruiden kardemom en koriander heel goed bij. In de loop der tijd heb ik de smaak steeds iets weten te verfijnen.” Komt dat door de feedback die hij krijgt van de proefdrinkers? ,,Nee, eigenlijk vindt iedereen het bier al meteen lekker als ik het ze laat proeven. Ze hebben geen verbetersuggesties.”

Zevende bij eerste wedstrijd

Een thuisbrouwer mag geen bier verkopen maar wel aan wedstrijden meedoen om de krachten te meten met de ‘concurrentie’. ,,De eerste keer dat ik meedeed werd ik al meteen 7de van de 40. Daar ben ik best trots op. Maar helaas liggen die wedstrijden vanwege corona nu stil.”

Onlangs besloot hij om een samenwerking aan te gaan met Brouwerij Dorst, op C’park Bata. ,,Dan ga ik van 50 liter in de schuur in een keer over naar 200 liter. En natuurlijk ga ik zelf mee-brouwen. Ook hebben zij de nodige accijnsvergunningen zodat ik het bier echt kan gaan verkopen.”

Cleven noemt zichzelf een ‘beerfluencer’: zijn Instagram-account addicted2craftbeer heeft al meer dan 10.000 volgers en zijn webshop met dezelfde naam loopt ook goed. Hij werkt nu bij een bank en denkt niet dat hij ooit van bierbrouwen zijn beroep kan maken. ,,Maar als ik het parttime zou kunnen doen zou het ook al heel mooi zijn.”