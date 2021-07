Jong boerengezin uit Son en Breugel wil duizenden euro's niet missen door één regeltje en stapt naar de rechter

Ook burgemees­ter Meierij­stad snakt naar einde coronacri­sis: ’Onzeker­heid is mijn grootste zorg’

16 juli VEGHEL - Een zorgeloze zomer leek in aantocht. Ook in Meierijstad, waar muziekfestival 7th Sunday in Erp op uitbarsten stond. Maar het opnieuw oplaaiende coronavirus maakt alles anders. ,,Hoe lang kan de boog in de samenleving nog gespannen blijven?", vraagt burgemeester Kees van Rooij zich af.