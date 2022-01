Jong en Ongebonden is hij niet meer, maar Jo van den Boogaard (67) is nog altijd gezicht van jubilerende Bestse jongerenpartij

BEST - Veertig jaar geleden werd jongerenpartij JO - Jong en Ongebonden - uit Best opgericht. Doel: een jongerencentrum, voldoende starterswoningen, meer werk en zinvolle dagbesteding voor jongeren in Best. Zag JO haar doel bereikt in die veertig jaar?

Hoe werd Jo van den Boogaard het gezicht van zijn partij?

,,Ik ben Jo van den Boogaard, 67 jaar, dus zeker niet meer zo jong als onze partijnaam doet vermoeden. Ook niet ongebonden want ik heb al bijna vijftig jaar verkering. Vanaf het eerste moment was ik betrokken bij de oprichting van jongerenpartij JO’’, vertelt de fractievoorzitter.

,,Destijds werd er in Best weinig voor jongeren georganiseerd. Met een groepje actievelingen organiseerden wij steeds activiteiten zoals het Gonzocafé, muziekoptredens en Fiets ’m erin. Onderhandelingen met de gemeente over een eigen jongerenaccommodatie waren echter weinig succesvol.’’

,,Om meer invloed te krijgen in Best kregen we het advies om te gaan stemmen bij de verkiezingen voor de gemeenteraad. Maar doelstellingen voor jongeren ontbraken in de meeste partijprogramma’s. Zo ontstond het idee om zelf een partij op te richten. In 1982 zag Jong en Ongebonden het daglicht. We schreven ons in om aan de verkiezingen mee te doen. Ik stond bovenaan de lijst. Ik wist niets van politiek. Ik studeerde in Maastricht en hield me bezig met de verdeling van dagbladen. We behaalden wel een zetel. Vanaf toen hadden jongeren een stem in Best.’’

Wat betekende dat voor jou?

,,Vier jaar zat ik in de gemeenteraad. Een geweldige tijd’’, vertelt Van den Boogaard. ,,Daarnaast bezorgde De Mariahoeve die we in 1982 kraakten ons veel publiciteit. In onze ogen was De Mariahoeve het lang gekoesterde sociaal-cultureel centrum voor jongeren. Ons eerste doel leek bereikt.’’

Wat gebeurde er daarna?

,,Het duurde twaalf jaar voordat de partij weer terugkeerde. Ook de roep om een zelfstandig jongerencentrum werd steeds groter’’, weet Van den Boogaard. ,,Er waren tijdelijke onderkomens. Daar vonden jongeren een plek om elkaar te ontmoeten, waar mooie dingen uit voortkwamen. Zoals alle carnavalswagens die we samen bouwden. Begin 2000 was daar eindelijk jongerencentrum Todo en bleven we ons als partij actief opstellen voor jongeren.’’

Hoe pakte dat uit?

,,In 2002 haalden we opnieuw twee zetels in de raad en in 2018 zelfs drie. De partij nam toen ook bestuursverantwoordelijkheid door een wethouder te leveren.’’

Wat ligt volgens Jo de kracht van JO?

,,Onze partij staat dicht bij de mensen. Wij zijn laagdrempelig en bereikbaar. In de afgelopen jaren werden gestelde doelen bereikt door Jong en Ongebonden. Toch blijft woningbouw voor jongeren een heikel punt’’, vindt Van den Boogaard. ,,Voorlopig stop ik nog niet. Er is nog genoeg om voor te strijden. Zo blijf ik jong van geest.’’