Jonge ondernemer in Boskant zet fantasie om in creaties droogbloemen

In haar werkruimte op hoogte, thuis in schuur bij haar ouders, creëert Eijkemans frisse en kleurrijke ontwerpen. Haar werktafel ligt vol gedroogde grassen als tarwe, pampa’s en limonium en er staan kisten vol met honderd soorten droogbloemen in natuurlijke en warme tinten.

Eijkemans: ,,Ik maak kransen, vul potjes en vazen met droogbloemen maar lever op bestelling ook persoonlijke wensen. Hoe mooi is een ronde, zes- of achtkantige krans voor de hal, keuken of de kamer. Ik geef mijn ontwerpen altijd een naam. Een krans met blauwe en natuurlijke tinten heet ‘Ocean Blue’. En de felle, vrolijke kleuren van de ‘Power Vrouw’ zijn bedoeld voor een oma die geniet van bloemen maar ze niet meer kan verzorgen”, zo vertelt de jonge onderneemster.

Quote Ik bel mijn opa – hij is handig met metaal­draad - en hij vindt net als ik, altijd een oplossing Senna Eijkemans

,,Voor een bruid maakte ik een haarcorsage. Elke vorm is mogelijk. Ik bel mijn opa – hij is handig met metaaldraad - en hij vindt net als ik, altijd een oplossing.”

Eijkemans volgde een opleiding bloem-groen en styling. Om niet volledig afhankelijk te zijn, combineert ze een dienstverband met zelfstandigheid. ,,Enkele maanden geleden begon het te kriebelen. Ik heb zoveel energie en fantasie. Die wil ik inzetten om mezelf te onderscheiden. Ik ben bloemist, maar een eigen bedrijfje in droogbloemen sprak me aan. Droogbloemen hebben geen houdbaarheidsdatum en ik kan thuis in m’n eigen ruimte werken. De verkoop loopt online en ik mag mijn werken tentoonstellen bij de dorpswinkel in Boskant en bij het Healing Zentrum in Rooi.”

‘Ik stap naar binnen’

De Boskantse heeft haar toekomst voor ogen. ,,Ik richt me ook op aankleding van bedrijven en winkels. Ik zie diverse mogelijkheden om etalages op te fleuren met droogbloemen. Ondernemers hebben vaak niet in de gaten dat een vrolijke etalage zó belangrijk is. Dus ik maak een schets, neem materialen mee, stap naar binnen en leg een voorstel neer. Want met minimale verzorging kun je maximaal genieten van droogbloemen.”