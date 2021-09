Jonge schakers Casper en Mathijs uit Best zetten ouders én computers met grootste gemak mat

BEST - Komend weekend is het NK Schaken in Best. Een thuiswedstrijd voor Casper Deij (10) en Mathijs Vogels (11).

Schaken, het is niet direct de allereerste sport waaraan je denkt bij twee jongens van 10 en 11 jaar. Maar Casper en Mathijs spelen het ‘koninklijke spel’ nu alweer zo’n vier jaar. En ja, ze worden daarin natuurlijk beter en beter. Het leukste van schaken is volgens de twee, ‘de uitdaging, het nadenken, het strategische en tactische deel, de patronen herkennen’. ,,En het is ook een stukje ontspanning”, zegt Casper. Hij zit in de derde van het gymnasium, Mathijs in groep acht van Kindcentrum Antonius. Dat is ook meteen de locatie voor het NK schaken zaterdag en zondag.

72 kinderen doen mee

Geen toeval, dat het toernooi juist daar is. Bijna was het kampioenschap niet doorgegaan, omdat niemand zich bij de schaakbond meldde met een geschikte locatie. De moeder van Mathijs, Femke, werkt als leerkracht bij Antonius en regelde met de schoolleiding dat het toernooi daar gehouden kan worden. Zo kunnen de in totaal 72 geplaatste kinderen fysiek strijden om de titel Jeugdkampioen van Nederland tot en met 12 jaar.

Onder wie dus Mathijs en Casper, allebei even fanatiek op schaakgebied en qua sterkte gewaagd aan elkaar. Hun kansen voor het toernooi schatten ze redelijk goed in. Mathijs denkt ergens rond de twintigste plaats te pakken, Casper gaat volmondig voor de ‘top 15'. Meest geduchte concurrent is de jeugdkampioen van vorig jaar, die doet ook weer mee. Allebei vonden ze hun allereerste schaakwedstrijd tot nu toe de mooiste. Allebei werden ze gelijk eerste. En Casper heeft ook nog steeds een smile, als hij vertelt over zijn achtste plek van vorig jaar op het NK.

Quote Mijn vader is ook goed, maar die kan ik inmiddels gemakke­lijk hebben Casper Deij

De jongens kunnen een onervaren speler binnen een paar zetten schaakmat zetten. Familieleden verslaan ze tegenwoordig ook moeiteloos. Of zoals Casper het zegt: ,,Mijn vader is ook goed, maar die kan ik inmiddels gemakkelijk hebben.” Mathijs wil best meer wedstrijdjes thuis spelen, ‘maar hier is geen tegenstand’. En zelfs de computer is vaak geen partij voor de pientere jongens.

Een echte denksport is het, al zitten de twee echt niet alleen maar binnen om hun schaakskills te verbeteren, fysieke sporten doen ze ook. Mathijs korfbal, Casper atletiek. Beiden zijn daarnaast groot fan van Max Verstappen, getuige de merchandise van de topcoureur op de slaapkamers. De overeenkomst met schaken? ,,Het kan allebei heel snel gaan en ook heel snel afgelopen zijn”, zeggen ze lachend. Een favoriete schaker is er ook, de huidig wereldkampioen Magnus Carlsen uit Noorwegen. ,,Maar om daar nu een poster van op je kamer te hangen, dat gaat weer net te ver.”

Quote Sommigen kunnen zich net zo opwinden als bij een partijtje voetbal Moeders Anja en Femke

Net als bij alle andere sporten, is er ook bij schaken een etiquette waaraan deelnemers zich moeten houden. Mathijs: ,,Je wenst elkaar een prettige wedstrijd vooraf en na afloop zeg je ‘goede partij’. En je zet de schaakstukken altijd weer netjes terug op het bord in de beginpositie.” Onsportieve tegenstanders komen ze ook weleens tegen bij het schaakspel, net als ouders die zich er graag mee bemoeien, vertellen moeders Femke en Anja: ,,Sommigen kunnen zich net zo opwinden als bij een partijtje voetbal. Schreeuwen doen ze dan misschien niet, maar ze gaan achteraf verhaal halen bij de arbiter en kunnen dan een hele lange discussies aangaan.”

Kevin Wan Ze Gang en Freek Thijssen

Casper en Mathijs zijn niet de enige deelnemers uit de regio. Kevin Wan Ze Gang (eveneens uit Best) en Freek Thijssen uit Son en Breugel hebben zich ook geplaatst voor het NK. Het toernooi wordt gehouden op de eerste etage van het schoolgebouw aan de Vlinderhei. Op zaterdag van 10.30 tot 17.30 uur en op zondag tot 16.00 uur. De nummers 1 en 2 van de jeugdgroep en de nummer 1 van de meisjes plaatsen zich voor het EJK van 15-22 oktober.