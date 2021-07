Jonge slimmeriken voelen zich beter begrepen in Best

BEST - Extra aandacht voor leerlingen die net iets slimmer zijn dan de klasgenootjes. Met een dag in de week uitdagingen die verder gaan dan rekensommen, maar juist ook ingaan op de eigen gevoelens. De Day A Week school in Best heeft nu de eerste paar maanden achter de rug.

Begeleidsters Lous de Jong en Manon Dekker kunnen het niet ontkennen. ,,Er is heel wat gebeurd nadat het licht vorig jaar op groen ging,” vertellen ze. De Jong is coördinator Passend Onderwijs binnen Stichting Best Onderwijs. Dekker is de leerkracht die wekelijks deze slimme groep begeleidt.

Screening

De kinderen komen niet zo maar ineens naar voren gestapt. ,,Met behulp van zogenoemde ‘Hersenkrakers’, zijn de leerlingen uit de leerjaren 5, 6 en 7, gescreend. De organisatie van Day A Week School (DWS, red.) hielp ons de leerlingen te selecteren die wel slim zijn, maar dat moeilijk, of niet durven laten zien.” Ook zijn er op zeven basisscholen in Best coördinatoren aangesteld.

Quote De kinderen uit de groep geven aan zich hier veel beter begrepen te voelen en vooral meer uitgedaagd. Daar ligt denk ik de grootste winst Manon Dekker, Begeleidster Day A Week School

In januari van dit jaar startte Dekker met deze eerste groep leerlingen, op locatie Heydonck in Naastenbest. Jaarlijks, in januari , stromen de nieuwe leerlingen uit groep 5 in en stromen er leerlingen van groep 8 uit. De slimmeriken verblijven zodoende drie jaar binnen deze voorziening.

Leren naar zichzelf te kijken

,,Ik was al langer geïnteresseerd in deze doelgroep en begeleidde op mijn thuisschool ook de plusklas,” vertelt Dekker. ,,Deze voorziening vormt echt een aanvulling. Een dag per week komen de kinderen hier naartoe. Geen moeilijkere opdrachten om nog slimmer te worden. Nee, hier help ik ze om goed naar zichzelf te kijken en erachter te komen hoe ze leren, denken, voelen en werken. Wat is mijn valkuil? Wat staat mijn slimheid in de weg? Dat probeer ik samen met hen te ontdekken en ze zo weer vertrouwen te geven in zichzelf. Niet het eindproduct is belangrijk, wel het proces ernaartoe.”

Dekker vervolgt. ,,Bij mijn eerste analyse geven de kinderen uit de groep aan zich hier veel beter begrepen te voelen en vooral meer uitgedaagd. Daar ligt denk ik de grootste winst.”

Zo werken leerlingen Thijs en Iris aan een idee hoe om te gaan met verloren energie. ,,Mensen laten heel veel energie verloren gaan als ze ergens moeten wachten,” vertelt Thijs. ,,Wat kun je in die tijd doen waardoor je meer beweegt en tegelijkertijd duurzame energie produceert? Daar zoeken we naar.” Na twintig minuten hebben ze al zes bruikbare ideeën.