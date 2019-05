Jonge voetbalsters uit Best zamelen geld in voor goede doel

Oproep Heeft u overlast van afval?

12:12 Gedumpt afval vormt een steeds groter probleem in de Eindhovense straten. 2700 meldingen kwamen er in april binnen bij de gemeente. Vooral over vuilniszakken die zich ophopen rond ondergrondse vuilcontainers. Het ED wil graag weten in hoeverre u overlast heeft van afval en hoe is het in de regio? Als u een foto heeft, dan kunt u deze mailen naar de redactie of uploaden in ons lezersalbum.