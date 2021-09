Jongeman buiten bewustzijn getrapt en tegen hoofd geschopt in Best: dader(s) voortvluchtig

Eigenaren van ‘de Roma’ stoppen ermee, maar de bekende Bestse ijssalon blijft bestaan

6 september BEST- Het aftellen is begonnen. Patrizia Martini (58) en Rafaello Barsi (62) van ‘de Roma’ in de Hoofdstraat in Best gaan na ruim dertig jaar stoppen met hun ijssalon. ,,Een moeilijke beslissing, maar voor ons goed”, aldus Patrizia. ,,Zo kunnen we nog even optimaal samen van het leven gaan genieten.”