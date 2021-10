Jongen (17) aangehouden voor gewelddadige overval op Syrisch gezin in Boskant

BOSKANT/EINDHOVEN – De politie heeft een 17-jarige jongen uit Eindhoven aangehouden wegens verdenking van betrokkenheid bij een gewelddadige woningoverval in Boskant. Die vond op dinsdagochtend 13 april plaats in een rijtjeswoning van een Syrisch gezin. De aangehouden tiener wordt ook verdacht van een winkeloverval in Someren op 15 april, twee dagen na de overval in Boskant. Dat meldt de politie.

Twee verdachten gingen op dinsdag 13 april rond 05.45 uur de woning binnen, gelegen in Boskant, een dorpje in Sint-Oedenrode. Vader Abdul schrok wakker van kabaal in de achtertuin en zag niet veel later twee mannen in zwarte kleren staan. Beiden hadden een pistool vast. ‘Kom naar beneden’, riep er een.

Pistool tegen slaap

Omdat Abdul dacht dat het de politie was – hij probeert al jaren een verblijfsvergunning te krijgen in Nederland en was bang dat ze hem kwamen halen – kwam hij naar beneden. Kort daarna kreeg hij een pistool tegen zijn slaap gedrukt. ,,Ik greep zijn hand met het pistool en begon te vechten”, zei hij een paar weken na de overval tegen deze krant. ,,Toen mijn vrouw op het lawaai afkwam en mij zag vechten, sprong zij ook bovenop de overvaller.”

In het huis waren op dat moment zes kinderen aanwezig. De drie oudsten zagen alles gebeuren. ,,Beneden aan de trap stond die tweede overvaller nog en hij had zijn pistool op mijn ouders gericht. Hij kon alleen niet schieten, omdat hij dan misschien zijn vriend zou raken”, aldus de oudste zoon. ,,Ik wist niet wat ik moest doen, maar toen ben ik erop gedoken en heb wat trappen uitgedeeld. De overvaller ook, ik had blauwe plekken.”

De daders gingen er uiteindelijk zonder buit vandoor. Het onderzoek naar de overval is nog in volle gang. De politie is op zoek naar de identiteit van de andere dader.