Jongeren bouwen in Sint-Oedenrode aan voetbalrobot, met nagellak als geheim wapen

SINT-OEDENRODE - Vier jonge technici van het team Neobots FTCunits werken elke zaterdagmiddag in Sint-Oedenrode aan hun voetbalrobot. Die moet het op 27 februari tijdens de First Tech Challenge in Eindhoven op gaan nemen tegen 35 landelijke teams.

Het vergt een flinke dosis technisch inzicht en programmeervaardigheid om een robot te bouwen. Daarbij dienen Sem de Haan (17) uit Schijndel, Caspar Verhagen (16) uit Veghel, Meike Wijbenga (15) en Morgan van Laarhoven uit Sint-Oedenrode, goed samen te werken. Het team heeft de taken verdeeld: Sem en Caspar nemen het mechanische deel voor hun rekening en de software is voor de meiden Meike en Morgan.

Meike programmeert de code zodat de robot wedstrijdopdrachten kan uitvoeren. ,,We zijn zover dat het apparaat kan draaien, en vooruit en achteruit kan rijden. Nu moeten we zorgen dat de robot op doelen kan schieten. Dat is de hoofdopdracht.” Tijdens haar demonstratie draait een van de wielen niet goed. ,,Een combinatiefoutje tussen software en mechaniek”, legt ze uit. ,,Dat lossen we op.”

Veel geavanceerder dan Lego

Voor Sem en Caspar is het mechanische deel het meest interessant. Sem: ,,Het is een uitdaging. Ik speel al mijn hele leven met Lego, maar dit is veel geavanceerder. Hier moet je zelf onderdelen maken voor de robot. We begonnen met aluminium, maar willen nu met polycarbonaat gaan werken. Dat is stevig en makkelijker te vormen.”

Klaas Wijbenga is teamleider bij Stichting Neobots. ,,Het draait niet alleen om de perfectie van techniek. Kinderen en jongeren komen hier wekelijks bijeen en leren vaardigheden als samenwerken, presteren, organiseren en plannen. Dat begint bij acht jaar met legobouwen, vanaf veertien jaar bouwen ze zelf robots en later kunnen ze doorstromen naar een hoger niveau.”

Je hoeft niet technisch te zijn om bij de club te komen. ,,We hebben ook mensen nodig voor de PR, de website en het logboek. En het mooie van Neobots is dat we niet aan scholen gebonden zijn. Jongeren van elk niveau uit de regio Meierijstad kunnen hier terecht om samen slimmer te worden. Ook meisjes. Sinds enkele jaren zien we het percentage vrouwen in techniek toenemen.”

Robot heeft nagellak hard nodig

Meike volgt een technische studie op het Summa College in Eindhoven. ,,We zijn in een klas van 26 leerlingen met maar drie meisjes. Toen ik kennismaakte met techniek kwam ik erachter dat het heel leuk is. Ik wil er zeker mee verder. Hier leren we veel van onze begeleider. Morgan sloot enkele weken geleden aan en kende toen nog niets van techniek.”

Ook bij het robotbouwen blijkt dat meisjes onmisbaar zijn in de techniek. Want door het draaien en schudden van de robot trillen sommige schroefjes los. Meike brengt volgende keer haar nagellak mee om ze te lijmen. ,,Geen gekleurde nagellak hoor", roepen de jongens. Het team moet nog hard werken om de robot wedstrijdklaar te maken. En heel belangrijk volgens Sem: ,,Vooraf moeten we goed oefenen.”