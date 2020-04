Jongeren nu digitaal bereiken in Meierijstad

Door gesprekken, aangebrachte afstandmarkeringen op hangplekken, bij skatebanen en sportveldjes, en door flyers te verspreiden in Meierijstad, werden jongeren bewuster van het coronavirus. ,,Maar de boetes geven volgens ons de doorslag. Als meer dan twee jongeren dicht op elkaar staan, kunnen boetes oplopen tot vierhonderd euro. Het verhaal van een jongen die zelf corona had en ons zijn bevindingen vertelde, maakt ook indruk. Verder vragen we ouders te zorgen dat hun kinderen niet dicht bij elkaar spelen op speeltoestellen. We wijzen zelfs senioren op besmettingsgevaar wanneer een groepje gezellig kletsend, op een op een bankje zit.”

Online spelen en contacten leggen

Naast straathoekwerk maakt jongerenwerk in Meierijstad veelvuldig gebruik van sociaal media om het contact met thuisblijvers niet te verliezen. Jack Elbers: ,,We posten sportieve challenges waarin we jongeren vragen om een uitdaging aan te gaan, bijvoorbeeld: maak een filmpje hoe vaak je een bal kunt hooghouden. Ook wijzen we hen op tijdstippen van persconferenties zodat ze de laatste maatregelen horen. Verder rollen we een talentontwikkelingsprogramma uit en komt er een platform waarin jongeren online met elkaar kunnen spelen en nieuwe contacten leggen. Jongeren kunnen ons ook altijd bellen. Zelf houden we minstens eenmaal per week contact met jongeren waarvan we weten dat zich mogelijke problemen voordoen. Want jonge mantelzorgers of kinderen die het thuis niet gezellig hebben, hebben het nu zwaar.”