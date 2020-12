Jongerenwerker vaker op pad sinds vuurwerkverbod: ‘Ali weet meer dan mijn ouders’

SON EN BREUGEL - Jongerenwerker Ali Al Zubaidi rijdt in een wit busje rond langs hangplekken in Son en Breugel. Hij gaat sinds het vuurwerkverbod vaker op pad.

Het is pikkedonker en behoorlijk koud. Jongerenwerker Ali Al Zubaidi rijdt zijn rondje in Son. Snel wordt duidelijk dat iedereen de jongerenwerker kent bij voornaam. ,,Ali is onze mattie, tegen hem vertel ik meer dan tegen mijn ouders.”

Al Zubaidi treft bij De Bongerd vier jongeren in de leeftijd van 18 en 19 jaar. Eé1 jongen en twee meiden zitten warm in de auto en eentje staat naast zijn brommer. Uit de auto komt een wietlucht. De jongeren verbloemen ook niet dat ze blowen. ,,De coffeeshops zijn dicht, thuis mag het niet. We snappen niet dat de boa’s en politie ons direct een boete geven.”

De Sonse jongerenwerker vraagt of ze snappen dat er gehandhaafd moet worden. ,,Anders hebben jullie vrij spel. Dat spul heeft echt negatieve effecten.” Hij kan het niet laten om de jongeren een voorbeeld te geven dat hij genoeg dertigers kent waarbij de effecten nu nog steeds zichtbaar zijn van het drugsgebruik als tiener. ,,Ze hebben hun school niet afgemaakt en zijn werkloos.”

Die jongens van toen zeggen nu tegen Al Zubaidi dat zij snappen waar hij destijds voor waarschuwde. Eén van de jongeren vertelt dat de dagen voor hem erg lang duren. Hij is zijn baan kwijtgeraakt. ,,Door corona kon ik een paar weken niet werken. Verder wat gedoe en zo. Ik ben eruit gegooid.” Een ander is juist blij dat hij sinds kort een fulltime baan in de logistiek bij een bedrijf op Ekkersrijt heeft gekregen. ,,Daarvoor zat ik een paar maanden thuis. Ik heb het mijn moeder niet makkelijk gemaakt. Ik heb er ook veel geld doorheen gejast.”

Nu staat hij iedere dag om 5 uur op, is om half 6 op zijn werk. In de avond wil hij nog wel wat vrienden op straat treffen. Niet meer tot laat in de avond. Een joint roken? ,,Dat doe ik bijna niet meer. In de ochtend heb ik er geen tijd voor, in de avond ben ik er te moe voor.”

Al Zubaidi benadrukt dat dagbesteding voor jongeren erg belangrijk is. Dat de jongens door de coronamaatregelen elkaar alleen maar in kleine groepjes mogen treffen valt zwaar. ,,Met vier man heb je geen lol. Toen we met 30 man bij HTC stonden was het gezellig. We voelen ons nu opgejaagd. De boa’s en politie bekeuren direct als we met meer dan vier mensen bij elkaar staan.”

Dat er dan nu ook nog eens een vuurwerkverbod komt valt verkeerd. ,,Dit kun je ons echt niet afpakken. Als ze gaan bekeuren kun je er op rekenen dat veel jongeren juist vuurwerk richting politie gooien.” Jongeren gaan nu op zoek naar illegaal vuurwerk. Ze willen koste wat kost wat afsteken. Het voorbeeld van Al Zubaidi van een jongere die kapper wilde worden, twee vingers verloor, en zijn droom als kapper wel kon vergeten wordt weggewuifd. ,,Dan had hij beter moeten uitkijken.”

Sinds corona merkt Al Zubaidi dat hij het drukker heeft en meer telefoontjes krijgt. ,,Jongeren voelen zich meer depressief en eenzaam. Het online les krijgen gaat niet iedereen goed af, met als gevolg tegenvallende schoolprestaties. Ook hebben veel jongeren hun bijbaan verloren. Ze hebben nu te veel tijd en weinig geld. Daar maken ze zich zorgen over.”

Nive, Roy en Lucas hebben alle drie bij jongerenwerk hulp gevonden, met projecten.Zo leerden ze beter te plannen of hoe ze meer sociale contacten kunnen krijgen. De klik met Al Zubaidi is goed. Daarom zetten ze zich nog steeds in voor bezigheden rondom het jongerenwerk. Of zij negatieve gevolgen ervaren door corona? ,,Het is zoals het is. We gaan wel met een biertje op de bank oud en nieuw uitzitten.”

De telefoon gaat weer. Crisis. Een jongere is bang dat hij uit huis wordt gezet. Hij gaat er alleen op af. ,,Ik word blij van mijn werk. Ik heb soms een klein beetje invloed op de keuzes die jongeren maken. Dat geeft me voldoening.”