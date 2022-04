Jongleren met bezemstelen, vuurfakkels en zelfs gootsteenontstoppers op de Markt in Sint-Oedenrode

Na weken wachten mogen de Oekraïense vluchtelin­gen Katya en Anna eindelijk werken en studeren

BEST - Goed nieuws voor de in Best opgevangen Oekraïense vriendinnen Katya en Anna. Na weken wachten is hun inschrijving bij de gemeente eindelijk rond en mogen ze officieel werken en studeren. ,,We zijn er erg blij mee.”

21 april