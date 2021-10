Joost is nu officieel gemeentewerker bij kinderboerderij De Kienehoef

Rob Beniers is verantwoordelijk voor de koffiecorner in de dwarsdeelschuur en helpt in de groentewinkel. Joost Saris snoeit struiken, hanteert de grasmaaier, de bladblazer of rijdt mee in de vrachtwagen om het geplukte fruit op te halen. En Lia Kerkhof wordt blij van boodschappen doen.

Deze drie cliënten van stichting Dichterbij hebben een beperking, maar ze maakten een groei door in hun ontwikkeling en in hun contacten. Begeleider Johan van Berlo ziet dat de veranderingen op de kinderboerderij zijn pupillen goed doen.

Gemeentewerker als einddoel

,,We stellen nu doelen waardoor ze zich ontplooien en zelfstandiger worden. Joost wilde altijd gemeentewerker worden. Door alleen boerderijdieren te verzorgen, haalde hij nooit dat gestelde einddoel. Een cursus omgaan met de grasmaaier, de bladblazer én werken met begeleiding van de parkploeg, maakt hem tot gemeentewerker.”

Joost is geen prater maar hij glundert van oor tot oor en maakt duidelijk dat hij ook in boomgaard werkt: appels en peren plukken of het fruit opvangen dat de plukkers in zijn net gooien.

Rob runt de koffiecorner

Rob Beniers viert volgend jaar zijn koperen jubileum op de kinderboerderij. Naast verzorging van de dieren kreeg hij er een taak bij. Hij runt de koffiecorner in de dwarsdeelschuur. ,,Ik verkoop latte macchiato, espresso, frisdrank, ijsjes en onze eigen geperste perendrank. Als mijn collega er niet is, verkoop ik groenten uit onze eigen moestuin. Verder leg ik bezoekers uit hoe de microscoop werkt.”

Rob heeft het zo druk dat hij zijn vorige baan -helpen in de winkel op Zorgcentrum Odendael- moest opzeggen. Oplettend onderbreekt hij het interview als Frank aanschuift. Hij wenkt een collega: ,,Haal eens koffie voor mijn maatje, met melk en suiker alsjeblieft.”

Werkjas

Met ingrediënten uit de moestuin kookt Lia groentesoep en ze doet graag boodschappen. ,,Ik kocht een werkjas voor Jan van Berlo. Zijn jas was gescheurd. Ik was met mijn begeleidster bij Van Cranenbroek en zocht de allergrootste maat uit. En kijk, hij heeft ‘m aan.”

Quote Onze oudste cliënt is 80. Als je het woord pensioen noemt, zegt hij: praten we niet over Jan van Berlo

Jan van Berlo zag veel vooruitgang in de zorg voor zijn cliënten. ,,Ruim 36 jaar geleden zorgde ik voor hen, daarna zorgden mijn pupillen voor de dieren en nu zorgen ze voor mens en dier. In de vakantie kreeg de kinderboerderij zo’n 5.000 bezoekers per dag en het is opmerkelijk hoe goed mijn pupillen daarmee omgaan. Ze hebben plezier in hun werk", zegt Van Berlo.

Koken en bakken

,,Dat ligt ook aan de samenwerking met de beheerders van Streekpark Kienehoef. Chantal Kooper bijvoorbeeld zorgde hier als dagbesteding voornamelijk voor het paard en de ezel. Thuis had ze als hobby koken en bakken. Nu maakt ze met de kok van Helden van Kien brownies die we in onze schuur verkopen. We hebben zoveel werk dat er naast onze 11 cliënten, binnenkort nog 5 aansluiten. Hun levenskwaliteit verbetert zichtbaar. Onze oudste cliënt, Jan van de Wijdeven, is 80: als je het woord pensioen noemt zegt hij steevast: praten we niet over.”