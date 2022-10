Jouw frustratie van de afgelopen week botvieren op bokstrainer Nathan? Kom maar op!”

BEST - Wat doe je wanneer je als personal trainer je ei niet goed meer kwijt kunt? Dan grijp je je kans wanneer je een gelijkgestemde tegenkomt en ga je een nieuw avontuur aan. Zo ontstond BeBetterPerformance in Best.

,,Als personal trainers kregen we vaak de vraag of we mensen konden helpen beter te worden in een of andere sport. Bijvoorbeeld een atleet die zijn sprinttechniek wilde verbeteren. Een baseballspeler die harder en gerichter wilde kunnen slaan. Om aan die wensen tegemoet te komen, en dat wilden we graag, heb je veel ruimte nodig”, zegt Manon Corten, een van de oprichters.

Sportspecifiek trainen

Na lang zoeken vonden ze uiteindelijk het pand aan de Vijverweg in Best. ,,We sloegen de muren en het plafond eruit. Alles om ruimte te creëren. Want dat is nodig wanneer je sport-specifieke training wilt aanbieden. Dan moet je niet alles vol zetten met fitnessapparatuur.”

Zo werd er een speciale, 25 meter lange sprinttrack aangelegd. ,,Daarop kun je goed uit de voeten als je beter wilt leren sprinten. Ander voorbeeld: mijn partner en mede-oprichter Shemy Janzen heeft zich gespecialiseerd in baseball-techniek om je te helpen je slagtechniek naar een hoger niveau te tillen. Maar wil je gewoon komen fitnessen of goed leren boksen, dan kan dat ook.”

Quote Bij ons holt een zeventigja­ri­ge gewoon op de loopband Manon Corten, BeBetterPerformance

Het jongste lid is zes, de oudste over de 70. ,,Blijven bewegen is superbelangrijk, zeker naarmate je ouder wordt. Denk niet dat allerlei klachten waarmee je kampt ‘er nu eenmaal bij horen’, want dat is niet zo. Met een goede training kun je echt fit worden en blijven. Bij ons springen zeventigers gewoon op de loopband. En we hebben ook groepslessen waar je aan je vitaliteit kunt werken.”

Buik en benen trainen kan ook en mocht je nou zin hebben om je frustratie te botvieren, dan hangen er genoeg bokszakken waar je je op kunt uitleven. ,,Maar dat mag ook gewoon een-op-een op onze bokstrainer Nathan. Daar kan hij wel tegen”, grinnikt Corten.

Maar 1 keer per week sporten is ook al heel goed

Veel mensen denken dat sporten alleen maar zin heeft als je het twee tot drie keer per week doet. ,,Onzin, zelfs als je maar één keer in de week gaat heeft het al veel effect. Dus gebruik tijdgebrek niet als excuus om niets te doen.”

De officiële opening van BeBetterPerformance is op 16 oktober van 12.00 tot 17.00 uur, Vijverweg 2 in Best.