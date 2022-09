Jubilerend KBO-Nijnsel beleefde gouden tijden

KBO-Nijnsel viert zijn 60-jarig jubileum traditioneel met een Heilige Mis, een Brabantse koffietafel en entertainment in de middag. Die viering wordt wel gemarkeerd door een onzekere toekomst. ,,Op 31 december treedt het voltallige bestuur af”, zegt vicevoorzitter Jan van Acht. ,,Wij hebben de zaken lang behartigd en doen al jaren ons best om nieuwe bestuursleden te interesseren. Als niemand zich voor eind december meldt, hebben onze leden de keuze om over te stappen naar de Rooise afdeling.”

Quote Mensen worden ouder, minder reislustig en we kregen de bus niet meer vol Toos Sanders

KBO-Nijnsel groeide in de loop der jaren van kienen-kaarten-keuvelen naar een vereniging die meeging in maatschappelijke ontwikkelingen. De gezelligheid bleef, maar door veranderde interesses liep het ledenaantal terug van 167 in de bloeiperiode naar 90 leden nu. Bestuurslid Annie Dortmans (87): ,,Ik ben twintig jaar lid van de KBO. Ik nam het lidmaatschap over van mijn moeder toen zij overleed. Ik bracht haar vaak naar bijeenkomsten, kende de mensen en was welkom bij activiteiten.”

In de negentiger jaren onder voorzitter Nella Verouden, beleefde Nijnsel gouden tijden. Organisaties als Philips en DAF raakten in de problemen en Nijnselse mannen kwamen vervoegd in de VUT. Er stonden zang- en toneelverenigingen op, uitwisselingen met verenigingen uit Mariahout, Best en Breugel leverden nieuwe contacten op.

Wachtlijst

Om niet op de wachtlijst te staan, dienden leden zich tijdig aan te melden voor busreizen en excursies. Penningmeester Toos Sanders: ,,We reden naar bedevaartsoorden in België en Limburg. Naar de Postelse abdij, de sterrenwacht, valkerij Falconcrest en de Bevrijdende Vleugels. Die tijd is voorbij. Mensen worden ouder, minder reislustig en we kregen de bus niet meer vol.”

Hilda van der Kaden (82) zit 23 jaar in het bestuur als secretaresse en herinnert zich voorzitter Harry Vulders. ,,We wilden een uitstapje regelen naar de Heilige Eik in Oirschot. Harry en ik gingen vooraf kijken hoe die eik eruit zag. We vonden geen eik die het stempel ‘heilig’ droeg. We hoorden later dat er geen heilige eik is, maar dat er een kapel in de bossen staat.”

Plichtsgetrouw

Onder Vulders werden gezellige ontmoetingen aangevuld met maatschappelijke ondersteuning vanuit KBO Brabant en uit samenwerking tussen de vier Rooise KBO’s. Onder andere cliëntondersteuners hielpen mensen met problemen, belastinginvullers deden aangiften voor leden en leden konden zich collectief aansluiten bij een ziektekostenverzekeraar. ,,Een grote vooruitgang op maatschappelijk vlak”, zegt Van Acht.

Dat Nijnsel plichtsgetrouw is en zich verantwoordelijk voelt, bewijst Hilda van der Kaden. Tien jaar geleden stelde ze zich niet opnieuw herkiesbaar als secretaris. Ze kreeg een bloemetje ter afscheid maar niemand meldde zich. Hilda: ,,Ik zette het bloemetje thuis in de vaas en meldde me weer aan tot er een vervanger gevonden was. Ik deed dat werk met plezier en kon KBO niet in de steek laten.” Jan van Acht: ,,Het is voorbarig om nu te zeggen hoe de zaken lopen. We gaan eerst ons jubileum vieren.”