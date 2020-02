Jubileumjaar IVN Best staat bol van activiteiten

Het jubileumjaar van IVN Best staat bol van de activiteiten; zo wordt er bij het station een bloemenweide ingezaaid in de vorm van een hart als cadeau aan de inwoners van Best. Daarnaast worden op 28 maart speciaal uitgezette routes overhandigd aan de Bestse Riksja-vrijwilligers die er regelmatig op uit gaan met mensen die niet meer goed ter been zijn. Ze kunnen met deze routes hun passagiers onderweg vertellen wat ze zoal tegenkomen in de natuur.

IVN Best is opgericht op 24 juni 1970. Het initiatief kwam van Natuuractiegroep De Mug en Vogelvereniging De Vogelvriend uit Best. Zij wilden mensen actief kennis laten maken met de natuur. In het begin waren er binnen de Bestse afdeling twee gidsen die met belangstellenden op stap gingen, maar dat aantal groeide gestaag. ,,De opleiding tot gids duurt twee jaar. Elke twee weken een avond en twee keer per jaar een excursie”, vertelt Trees Cremers, zelf gids en bestuurslid van IVN Best. ,,Je leert tijdens de opleiding niet alleen van alles over wat er groeit en leeft, maar vooral ook waarom dat zo is; de samenhang zeg maar. Daarnaast wordt de nadruk gelegd op het presenteren, het overbrengen van de kennis aan de mensen die je op sleeptouw neemt. En aan het eind van de cursus maak je een werkstuk.”