Juf Tine uit Sint-Oedenrode nam technisch de leiding, maar na 43 jaar is het mooi geweest

De Bestse kermis wordt met ruim negentig attracties weer als vanouds: ‘Een oliebol kost nog altijd 80 cent’

BEST - Nog even en het kermisgeweld barst weer los in Best. Met meer dan negentig attracties wordt het in de hele regio bekende evenement vanaf vrijdag 1 juli weer ‘als vanouds’, belooft de organisatie. ,,Ook de prijzen zijn hetzelfde gebleven. Daar zijn we wel trots op.”

21 juni