‘Jurre laat een enorm gat achter’

6 augustus SON EN BREUGEL - Een persoon is donderdagmiddag rond 17.00 uur in het water gesprongen in de visvijver Ekkersweijer in Son en Breugel. Duikers hebben anderhalf uur in het water gezocht, maar niemand aangetroffen. De zoektocht in het water is gestaakt.