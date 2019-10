Kanoliefhebbers leven zich uit in Sint Oedenrode

Handha­vings­ac­tie SSIB werpt vruchten af: dertien boetes uitgeschre­ven in Son en Breugel, Best en Nuenen

5 oktober Het handhavingsteam van Samen Sterk in Brabant (SSIB) heeft zaterdagmiddag opgetreden in de buitengebieden van gemeenten Son en Breugel, Best en Nuenen. In samenwerking met Staatsbosbeheer en Brabants Landschap deelde het team dertien processen-verbaal uit.