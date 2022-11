Kapsalon Leonie in Oirschot bestaat al vijftig jaar: ‘Leonie weefde met linten een kunstwerk in mijn haar’

OIRSCHOT - Volgende week is het vijftig jaar geleden dat kapsalon Leonie in Oirschot werd geopend. Sita van Kastel, huidige eigenaresse van de kapsalon en dochter van Leonie, heeft een bescheiden feestweek op het programma staan.

Haar moeder overleed vorig jaar op 74-jarige leeftijd, dat wordt nog stevig gevoeld. Toch staat ze stil bij het gouden jubileum. ,,Het is goed om haar op deze manier te eren. Een groot feest werd vijf jaar geleden gevierd, deze keer doen we het iets minder uitbundig”, vertelt Sita van Kastel.

Kappen goed in de vingers

De Tilburgse Leonie van Kastel huurde in 1972 op haar vijfentwintigste een pand aan Rijkesluisstraat 16, het pand waar voorheen kapper Van Mierlo huisde. Haar man Wil had een eigen autogarage in Tilburg. De stadse Leonie had het kappen goed in de vingers en bouwde een bloeiende zaak op met enkele personeelsleden. Na een aantal jaren kwam het pand van bakker Mieske van den Heuvel te koop, op het huidige adres Rijkesluisstraat 35. In 1978 heropende Leonie daar haar zaak, met minder personeel want volgens dochter Sita vond ze een kleinere zaak fijner. ,,Alleen Milly van Genuchten, die heeft zo’n achttien tot twintig jaar bij ons mam gewerkt.”

Quote ’s Maandags op kantoor kwamen alle collega’s kijken welk kunstwerk Leonie nu weer had gemaakt Corry Emmen

Opsteken en haarstukjes verwerken

Opsteken en haarstukjes verwerken waren favoriete bezigheden van Leonie. Sita: ,,Daar was ze goed in.” Corry Emmen uit Goirle kan dat beamen. ,,Ik kwam iedere zaterdag naar de kapsalon en was dan ingepland als laatste klant. Ik nam gekleurde linten en spelden mee die bij de kleding zouden passen die ik die week zou dragen. Leonie maakte dan mijn haren op, weefde er linten en spelden doorheen. ’s Maandags op kantoor kwamen alle collega’s kijken welk kunstwerk Leonie nu weer had gemaakt. Dat bleef een hele week goed zitten. Leonie was haar tijd echt vooruit en bleef goed op de hoogte van technieken. Ze was een echte ster.”

In 1992 overleed de man van Leonie en later ook hun geestelijk en lichamelijk gehandicapte zoon Ido, de jongere broer van Sita. ,, Het werken in de salon zorgde voor de nodige afleiding voor haar. Ik denk dat werken gezond is, het werkt voor mij ook, merk ik.”

Volledig scherm Dameskapsalon Van Mierlo omstreeks 1960, op Rijksesluisstraat 16. Leonie van Kastel startte hier in 1972 haar kapsalon. © Heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot

Niet vanzelfsprekend

Dat Sita in de zaak zou komen, was niet helemaal vanzelfsprekend. ,,Ik wilde iets met dieren gaan doen. Maar in vakanties en bij drukte hielp ik mee in de salon. Gaandeweg vond ik het werk in de salon leuk. Ik ben naar de kappersopleiding gegaan, heb nog een jaar in een zaak in Eindhoven gewerkt en daarna met mijn moeder samen.”

Het vak wordt alleen maar leuker, vertelt ze. ,,Hoe meer je weet, hoe meer je kunt adviseren. En het contact met de klant, dat vind ik het allerfijnst. Het is echt een mooi vak, het kappersvak. Dat gaan we volgende week maar eens vieren met onze klanten.”