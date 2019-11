Kempengemeenten jagen op malafide verhuurders: krakkemikkige huisvesting voor torenhoge bedragen

BEST - Acht gemeenten in Zuidoost-Brabant gaan de strijd aan met verhuurders die buitenlandse werknemers goud geld laten betalen voor krakkemikkige, maar soms ook ronduit onveilige huisvesting.

Met gerichte controles in het buitengebied, maar soms ook in woonwijken, gaat het Kempenland Interventie Team (KIT) op zoek naar misstanden.

Het is nu nog een proef. Vanaf volgend jaar moet het KIT een definitieve basis krijgen. Deelnemers zijn de gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Veldhoven en Waalre. Ook uitkeringsinstantie UWV, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en de politie zijn aangehaakt. Het doel is uiteindelijk om allerlei misstanden op te sporen en aan te pakken, maar huisvesting en uitbuiting heeft nu prioriteit.

In oktober zijn in de gemeente Best acht locaties gecontroleerd. Eén gebouw bleek zo onveilig dat de bewoners direct moesten vertrekken naar een hotel. Het ging in dat geval om brandveiligheid. Er werden meer mensen aangetroffen dan volgens het bestemmingsplan mag en ook die moesten ander onderdak vinden.

Niet in verhouding

,,Vierhonderd euro voor een bed en een kast. Dat is niet in verhouding.” Marc van Schuppen, wethouder huisvesting in Best en namens de stedelijke gemeenten rond Eindhoven portefeuillehouder migrantenhuisvesting, is een paar keer mee gegaan op controles. Hij is geschrokken van wat hij heeft gezien. ,,De slechte gevallen blijven je bij.”

De brandveiligheid blijkt vaak onder de maat. Burgemeester Hans Ubachs van Best geeft een voorbeeld: ,,Een brandmelder zonder batterij. Of niet aangesloten, of afwezig.” In ernstige gevallen kan hij een pand sluiten, maar het moet vaak bij een waarschuwing blijven. ,,Ik moet de verhuurder de kans geven om de zaak op orde te brengen. We gaan op her-controle, maar we zeggen niet wanneer we komen.”

Strakke blik

Ook Ubachs is zelf mee gegaan met het KIT en sprak met verhuurders. ,,Die komen bij een controle toch vaak snel opdagen. Ik heb zo'n verhuurder rechtstreeks aangesproken op wat wij aantroffen, maar daar kreeg ik weinig reactie op. Het bleef bij een strakke blik.”

Van Schuppen wil verder gaan. Hij denkt erover om de namen van notoir onwillige verhuurders desnoods met naam en toenaam in de openbaarheid te brengen. Met het uiteindelijke doel om werkgevers van arbeidsmigranten ertoe te bewegen goede huisvesting te regelen. Daar is de regio bij gebaat, vindt hij: ,,Onze economie is afhankelijk van arbeidsmigranten.”