Kempenhorst Oirschot en Heerbeeck Best vieren gouden jubileum

Oud-directielid Arthur de Vries is nauw betrokken bij de vormgeving van het jubeljaar én is goed op de hoogte van de historie. ,,De twee locaties kennen elk hun eigen ontstaansgeschiedenis. In Best ontstond het Heerbeeck College in 1968 uit de samenvoeging van de ULO en de Huishoudschool. Door de invoering van de Mammoetwet in 1968 werden de eerdere onderwijsvormen mulo, mms en hbs vervangen door mavo, havo en vwo. Het Heerbeeck College was tot 1989 gevestigd aan de Boterhoek. Sindsdien is de Willem de Zwijgerlaan de locatie, met nu ruim 2100 leerlingen.”