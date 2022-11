Kerk met Frozen-badschuim en Cars-sleutelhangers in Rooi

Een speelgoedwinkel in een kerk? Sinds woensdag is dat het geval in de Martinuskerk in Sint-Oedenrode. Onder de naam Speel-Kado helpen de zussen Annemiek en Pieternel van der Vleuten kinderen van wie de ouders het niet breed hebben aan speelgoed.

De zussen Annemiek en Pieternel van der Vleuten kwamen op het idee een speelgoed-ruil-winkel en speelgoedbank op te zetten, onder de paraplu van Thuis in Rooi. Waarom? Ieder kind moet af en toe weleens een kadootje kunnen kopen, ook al hebben de ouders het niet breed, vonden ze. ‘Speel-Kado’ werd het genoemd.

,,We benaderden Pastoor Bryan van de Mortel of hij misschien een geschikte plek wist? Hij was meteen enthousiast”, vertelt Pieternel van der Vleuten tijdens de openingsmiddag ,,Lang hoefde hij er niet over na te denken en bood ons direct ruimte aan. Nu je het hier ziet bij het oude doopvont in deze kerk, kun je toch geen mooiere plek bedenken voor iets waar je anderen mee helpt”, zegt ze trots.

Simpel concept

,,Het concept is simpel. Kinderen krijgen zakjes met vijf muntjes. Die worden uitgedeeld via de leerkrachten van de basisscholen, aan de ouders waarvan zij denken dat ze het kunnen gebruiken. En dat zijn niet alleen diegenen die ingeschreven staan bij de voedselbank. Ook mensen die allebei een baan hebben, maar toch amper kunnen rondkomen. Een grote doelgroep die nergens bekendstaat, maar het toch heel goed kan gebruiken. Het is niet de bedoeling dat dit midden op het schoolplein gebeurt, maar dat weten de leerkrachten wel.”

Het is bedoeld voor een kind dat is geslaagd voor zijn of haar zwemdiploma bijvoorbeeld, of erg ziek is geweest. Er zijn nog tal van redenen meer waardoor kinderen op bepaalde momenten een cadeautje verdienen. Ze moeten wel mooi zijn, dat ze als het ware weggegeven kunnen worden als een kind naar een kinderfeestje gaat.

Iets moois

,,Kinderen die thuis speelgoed hebben waar ze niets mee doen, kunnen met hun ouders bedenken wat ze willen wegdoen. Als er iets moois bij zit, kunnen ze dat inleveren en mogen ze daarvoor iets anders uitzoeken. De doelgroep is 4- tot 12-jarigen. Deze leeftijdsgroep kijkt nog niet of het tweedehands is of niet.” Van Frozen badschuim tot Cars sleutelhangers, het assortiment is breed.

,,We kijken wel of het heel is en het niet te veel gebruikssporen heeft”, zegt van der Vleuten. ,,We pakken alles keurig in, zelfs de dobbelsteen doen we in een plastic zakje. Als een kind de doos openmaakt, moet het echt bijzonder zijn.”

Quote We pakken alles keurig in, zelfs de dobbel­steen doen we in een plastic zakje Pieternel van der Vleuten

,,We hebben veel mooi speelgoed gevonden in kringloopwinkels, maar ook verschillende donaties gekregen, zoals van Kringloopwinkel D’n Einder, Kiwanis en Motortourclub d’n Dommel. Avios, een bedrijf uit Nijnsel, heeft zelfs een partij spiksplinternieuwe oortjes en zaklampjes gedoneerd.

Eén van de vrijwilligsters heeft veel cadeautjes opgeknapt. Elke woensdagmiddag zal zij ervoor zorgen dat de winkel bemand wordt. Ook haar man helpt mee. Hij knapte onlangs nog twee gebruikte skateboards op. Dorine van de Loo en Anne Sanders zitten ook in de werkgroep om het te laten slagen. Een enthousiast clubje vrijwilligers die er heilig in geloven de winkel in deze kerk tot een succes te maken. Van der Vleuten: ,,En mochten particulieren of bedrijven nog speelgoed willen doneren, dan is dat van harte welkom.”