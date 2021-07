Kermis Best: nieuwe stap naar het oude normaal

In estafette­vorm langs de grens voor aandacht voor depressies

29 juni SON EN BREUGEL - Vijf mannen gaan in acht dagen een rondje Nederland - 1600 kilometer - hardlopend en fietsend voltooien. Een uitdaging met een doel. De tocht gaat langs de grens van Nederland en soms even over de grens. Want dat gebeurt velen ook in het dagelijks leven. Met een depressie of burn-out tot gevolg.