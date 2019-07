Kermis in Best bestaat 200 jaar maar blijft trouw aan formule ‘veel vermaak voor weinig’

Gebiologeerd volgt een jongen de in duizelingwekkend tempo rondraaiende 'Booster Maxx', die hoog boven de Bestse bebouwing uittorent. Zelfs de naastgelegen Sint-Odulphuskerk legt het af tegen de attractie van Willy Ordelman. De gigantische propeller voorzien van gondels aan weerszijden, schiet acht durfallen tegelijk tientallen meters de lucht in. Hier wacht - op ooghoogte met de windhaan op de torenspits - een weids uitzicht over het dorp en de complete kermis, die dit jaar als een olievlek over het centrum verspreid lijkt. Maar voordat hiervan te genieten is, wacht het onvermijdelijke. Met een rotvaart begint de Booster Maxx aan de eerste van de vele achterwaartse salto's. De tijd tussen wegdek en wolkendek wordt steeds korter. De topsnelheid van de attractie is 120 km per uur, de hoogte bijna 60 meter.