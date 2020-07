Kermis Sint-Oedenrode verplaatst naar evenemententerrein De Neul

Dat maakte de gemeente Meierijstad maandagochtend bekend. De combinatie van attracties én horeca in het centrum brengt het risico met zich mee dat het te druk wordt, zo laat het gemeentebestuur via een persbericht weten. ‘Duidelijk is dat een opzet zoals andere jaren met grote bezoekersaantallen uit Sint-Oedenrode en omgeving niet mogelijk is', staat daarin. ‘Maatregelen als de anderhalve meter afstand zijn dan niet handhaafbaar. Maar we willen wel iets doen.’ De gemeente wijst daarbij mede op de positieve ervaringen met de kermis in Schijndel, maar wijst tegelijkertijd op het weer toenemende aantal coronabesmettingen in Nederland. ‘Het gaat om een voorlopig besluit. Als de ontwikkelingen rondom het Covid 19-virus daartoe aanleiding geven, kan alsnog besloten worden af te zien van de kermis.’

Een nevenprogramma, zoals in ‘normale’ jaren gebruikelijk, kan dit jaar niet doorgaan. De horeca in het centrum mag van de gemeente in feite doorwerken zoals ze dat nu doen. Terrassen zijn sinds de heropening van de cafés in sommige gevallen al vergroot om op anderhalve meter afstand toch een redelijk aantal gasten te kunnen ontvangen. Dat mag zo blijven, maar een verdere uitbreiding in de kermistijd acht de gemeente niet verantwoord. ‘Dat heeft een dermate aantrekkende werking op extra bezoekers, dat gezondheid en handhaving van de openbare orde in het gedrang komen.’

Horeca positief

De Meierijstadse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland staat positief tegenover het besluit van de gemeente. ,,We zijn blij dat de kermis in elk geval door kan gaan", licht voorzitter Robert van den Brand toe. ,,De Rooise kermis staat normaal als heel levendig bekend. Het zou ook wat de horeca betreft niet verantwoord zijn om dat dit jaar door te laten gaan alsof er niets aan de hand is. We zijn tevreden met de huidige situatie, waarbij we onze terrassen op gemeentegrond mogen uitbreiden tot het normale aantal stoelen.”

Er komt ook niet - zoals bij sommige evenementen - iets van een horecatent op het kermisterrein, aldus Van den Brand. In feite is er dus sprake van twee gescheiden werelden: de kermis met kramen en attracties op De Neul, en de horeca die in de huidige vorm en omvang doordraait in het centrum.