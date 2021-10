Key4Music en gemeente Son en Breugel steggelen over coronasteun

Die steun is er voor lokale culturele organisaties. Volgens de gemeente zou Key4Music een commerciële instelling zijn. ,,Dat is toch te gek”, zegt eigenaresse Judith van Dun. ,,Op iedere kermis en jaarmarkt treden wij gratis voor het dorp op.’’

Quote We horen wel degelijk bij die lokale infrastruc­tuur Judith van Dun

Van Dun luidt de noodklok. Zelf noteert ze een tekort van zo’n 10.000 euro omdat ze haar docenten en muzikanten is blijven betalen tijdens de verplichte coronasluiting. Volgens Van Dun haakten ook diverse cursisten af, terwijl de kosten voor vaste lasten doorliepen en haar ‘privébuffer’ en pensioenpot inmiddels op zijn. ,,Natuurlijk zijn we een ondernemende partij – of commerciële, als je het zo wil noemen, maar wel eentje die al ruim twintig jaar lang zeer maatschappelijk betrokken is. Ik was nog geen tien minuten open na de coronasluiting en kreeg al de vraag op te treden bij een wedstrijd van de Lions Club. Gratis, uiteraard. Op alle dorpsevenementen zijn we er. We horen wel degelijk bij die lokale infrastructuur.’’

Jaarbalans voorleggen

De muziekschooleigenaar baalt dat de gemeente Son en Breugel niet duidelijk is over het lokale fonds met daarin 200.000 euro voor culturele lokale organisaties. ,,Het nationale fonds van 415 miljoen euro dat door demissionair minister Van Engelshoven beschikbaar is gesteld, daar gaan wij niet over’’, zegt de gemeente. ,,Daar vergist mevrouw zich telkens in. We hebben al vaker samen gezeten.’’

Quote We kunnen pas bekijken of ze recht heeft op iets als ons het hele plaatje wordt getoond gemeente Son en Breugel

Van Dun reageert op die opmerking. ,,Telkens word ik met met een kluitje in het riet gestuurd.’’ Nochtans is het eenvoudig: het lokale fonds is voor bedrijven die tussen wal en schip vallen en geen recht hebben op de landelijke steun, maar wel een extra steuntje nodig hebben. ,,Maar zij moeten heel duidelijk aangeven wat ze zelf hebben gedaan hebben om te overleven en wat ze pakweg voorheen verdienden. We hebben mevrouw ook duidelijk gemaakt dat ze zich ook aan die regels moet houden en ons het hele plaatje moet tonen. Dan kunnen we pas bekijken of ze recht heeft op iets.’’

Van Dun: ,,Het probleem is dat politici geen verstand hebben van onze business. Een jaarbalans voorleggen, bijvoorbeeld. Die hebben we nu nog niet. Dus dat kan niet. Het geld is voor de culturele stichtingen en ondernemingen die het hard nodig hebben, zegt de gemeente. Nu, dat is een heel rekbaar begrip. En daar verstoppen veel gemeentes zich achter.’’

Uit pand gezet

Dat Van Dun het wel degelijk moeilijk heeft, bewijst het feit dat ze uit haar school in de Herculeslaan is gezet omdat ze de huur niet meer kan betalen. ,,Ik ben gelukkig opgevangen door het Vestzaktheater waar we een doorstart konden maken. Daar betalen we ook huur, maar veel minder. Anders was het over en uit en stonden de driehonderd kinderen die hier muziek- en zangles volgen ook op straat. Wat ik nog het ergst vind, is niet zozeer de onduidelijkheid over dat geld, maar het feit dat we op elk evenement aanwezig zijn. De hele verstandhouding met de gemeente is weg.’’

De gemeente zegt dat ze wel degelijk gewaardeerd wordt, anders zou ze niet altijd gevraagd worden. ,,Maar waar ligt de grens tussen alleen goodwill, en dus gratis optreden, en nieuwe leden proberen lokken en andere marketingactiviteiten promoten. Is dat cultuur?’’, vraagt de gemeente Son en Breugel zich nog af.