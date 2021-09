Key4Music vestigt zich nu in Vestzaktheater en straks in dorpshuis

Het nieuwe dorpshuis is een ellenlang hoofdpijndossier geweest, maar nu krijgt het beetje bij beetje steeds meer vorm. Maurice Peters is de spin in het web van het Vestzaktheater. Hij kent de inwoners van het dorp goed door onder andere zijn werkzaamheden bij SonenBreugelVerbindt en heeft een passie voor alles wat met cultuur te maken heeft. Peters moest er even over nadenken toen hij gevraagd werd voor de functie als beheerder: ,,Het is een fysieke baan. Ik ben 57 jaar. Maar ik ga het doen. Een leuke laatste klus voor mijn pensioen om het dorpshuis mede vorm te kunnen geven.”

Een aantal huurders voor het nieuwe dorpshuis waren al bekend. Deze week is duidelijk geworden dat Key4Music zich daarbij voegt. Eigenaresse van Key4Music Judith van Dun: ,,De gesprekken met de gemeente liepen moeizaam. Toen Maurice hulp aanbood, had ik daar alle vertrouwen in. Het is nu rond. We zijn al verhuisd van ons pand in Breugel naar het Vestzaktheater en verhuizen in het voorjaar van 2022 mee naar het dorpshuis.”

Nieuwe initiatieven

Peters is blij met Key4Music. Het geeft reuring. Van Dun is daarentegen blij om met meerdere partijen in één gebouw te zitten: ,,We kunnen nieuwe initiatieven ontplooien. Zo kunnen we inhaken op de Kinderboekenweek met bijvoorbeeld een hoorspelmiddag. Ook zit ik te denken aan een pilot om tien keer een ochtend te organiseren met en door ouderen om liedjes uit hun jeugd van bijvoorbeeld The Beatles te spelen en zingen.”

Volledig scherm Beheerder van het Vestzaktheater en het nieuwe dorpshuis Maurice Peters en eigenaresse van Key4Music Judith van Dun. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Key4Music bestond in augustus dit jaar twintig jaar. De muziek- /popschool, die ook lessen verzorgt in Best en Oirschot, heeft een lastige periode achter de rug door de coronamaatregelen. In totaal nemen 400 leerlingen les bij Key4Music, waarvan 175 in Son en Breugel. Van Dun: ,,Opvallend is dat de laatste tijd de dertigplussers die naar ons toekomen verdubbeld zijn. Ze konden niet naar de kroeg of sporten en waren het Netflix kijken wel een beetje zat. Ze pakten het instrument weer op waar ze vroeger een paar jaar les in hebben gehad.”

Theater zit vol

Voor nu mogen de leerlingen van Key4Music zich dus melden bij het Vestzaktheater aan de Kerkstraat 2. Met de komst van deze muzikanten zit het Vestzaktheater vol. Peters: ,,Het is maar goed dat we in april, mei volgend jaar over kunnen naar het dorpshuis. Nieuwe verenigingen kunnen we hier in het Vestzak niet meer herbergen. Voor vergaderingen is er nog wel plek.” Peters vraagt om alvast 21 mei 2022 in de agenda te noteren. Dan staat het afscheidsfeest van het Vestzaktheater gepland.