Kienehoef Sint-Oedenrode: al spetterplezier sinds 1930

ZOMERSERIESINT-OEDENRODE - Ontspanning, ontdekking of spetterend plezier: met zestien hectaren biedt park Kienehoef alles voor een beleving van enkele uren of een volle dag.

Met een roeivijver, zwembad en ligweidebezat park Kienehoef in Sint-Oedenrode van oudsher aantrekkingskracht. Het zwembad is weg, maar de aantrekkingskracht groeide in vier jaar naar volle sterkte. Met speeltuin, kinderboerderij, horeca, weidse en beschutte plekken, is het park aantrekkelijk voor jong en oud.

,,En”, merken een opa en oma op die met drie kleinkinderen plaatsnemen aan de picknicktafel: ,,Het park vraagt geen entree en we hebben zelf broodjes en iets lekkers bij ons.”

Peddelen is samenwerken

Grootouders en kleinkinderen stappen juist uit een roeibootje. Julian (10) is trots dat hij met opa de vijver rond heeft gepeddeld. Nee, zijn zussen niet. Oma heeft het even geprobeerd maar roeien is toch mannenwerk. Dat ziet Steffie van den Broek anders: ,,Peddelen is samenwerken”, vindt ze. En als roeimaatje Emile Kalmann haar aanwijzingen niet opvolgt, mept ze hem gewoon uit de boot. Niet erg, want de vijver is maar tachtig centimeter diep.

Zes bootjes, waaronder één fluisterboot, en vier waterfietsen, geven niet direct files op de vijver. Varen rond de eilandjes betekent rust of spetterplezier zoals vroeger, toen opgeschoten jongens de roeispanen gebruikten om gillende meisjes nattigheid te bezorgen.

Vijvers verbonden

Rob Jansen, mede-eigenaar van restaurant Helden van Kien: ,,Negen jaar geleden lagen er de eerste plannen voor de ontwikkeling van park Kienehoef. En het verrast mij dat de goede herinneringen en de waarde van deze plek, blijven leven bij de mensen. Dat is de kracht van dit park. In 1930 werden de vijvers vanwege de werkverschaffing uitgegraven met schop en kruiwagen. Nu hebben we de twee vijvers met elkaar verbonden en kunnen roeiers beide vijvers bevaren. Dan kunnen ze ook aanleggen bij de kinderboerderij. Bovendien lopen kinderen vanuit de speeltuin direct naar de kinderboerderij. Gewoon tussen de schapen, geiten en eenden. Alleen de grote dieren zitten achter de omheining.”

Schommels en klimtoestellen

Rennen op blote voeten door het gras, het speelzand of tegen glooiende hellingen: dat kan door het hele park. Zwieren op schommels, hangen aan klimtoestellen of jezelf heen- en weer varen op het pontje: het park leent zich voor ontspanning en ontdekking. Schaduw of zon? De ligweide biedt het allebei.

Op klompen de omgeving ontdekken? In het klompenhuisje is voor elke voet een klomp te huur. Niemand doet moeilijk over picknicken aan de houten tafels of op een deken in het gras. Een groentesoepje bestellen bij het restaurant - bereid met producten uit eigen tuin - kan natuurlijk altijd. Want om kinderen planten en verzorgen van gewassen te leren werd met hun hulp een moestuin aangelegd voor restaurantgebruik. En geeft het seizoen heel royaal? Dan kan het overschot voor een prikkie mee naar huis.