Kijken, ruiken en proeven tijdens Barbecue Spektakel

SON EN BREUGEL - Wie denkt dat barbecueën alleen maar iets is voor in de achtertuin of op de camping heeft het mis. Er bestaan zelfs Open Nederlandse Culinaire BBQ Kampioenschappen. Op 28 en 29 augustus gaan tien teams in Son en Breugel de strijd met elkaar aan.

Quote Je wil mooie gerechtjes maken, maar dan is de tempera­tuur belangrijk. Dat is met vuur best een uitdaging Pieter van Tits De vriendengroep van Tom en Pieter van Tits uit Son en Breugel doen ook weer mee. De lat ligt hoog. Waren ze de vorige keer tweede geworden, nu gaan ze voor de eerste plaats. Inmiddels zijn de hoofdingrediënten die gebruikt moeten worden bekend gemaakt, dus wordt er door de vijf vrienden al druk geoefend met makreel, tamme eendenborst, buikspek, flank steak en bloemkool.

Pieter van Tits: ,,Natuurlijk gaan we ervoor om iets culinairs klaar te maken. Maar gezelligheid tijdens dit evenement, en tijdens de voorbereiding, is net zo belangrijk. Wat is er nou leuker om een beetje met vuur te spelen?” Maar Van Tits weet ook dat het vuur juist ook de uitdaging is. ,,Je wil mooie gerechtjes maken, maar dan is de temperatuur belangrijk. Dat is met vuur best een uitdaging.”

Uitdagingen genoeg

Een andere uitdaging voor de teams is dat ze op zondagmiddag ieder half uur een gerecht aan de jury moeten presenteren. Met vlees, met vis, vegetarisch en een dessert. Van Tits weet van de vorige keer dat je dus echt goed moet plannen wanneer wat op de barbecue gelegd moet worden zodat je op tijd klaar bent. ,,Het ene gerecht ligt al op de barbecue, maar dan is een ander al bezig met het volgende gerecht voor te bereiden.”

Het thema is dit jaar Italiaans. Bij het team van Van Tits, dat onder de naam ‘Los Pollos Hermanos’ (Gebroederes Kip in het Spaans) meedoet, ontbreekt de pastamachine niet. Maar hoe ze verder de gerechtjes gaan presenteren blijft geheim.

In de toekomst een EK?

Jaren geleden hadden ze bij La Sonnerie een klein barbecuewedstrijdje bedacht waar team ‘De Daltons’ goed scoorden. Uit De Daltons is de World Barbecue Association ontstaan die nu voor de zevende keer een groots barbecue spektakel neerzetten met Open Nederlandse Culinaire BBQ Kampioenschappen. De Sonse Edwin van Kemenade, bestuurslid van WBQA is daar best een beetje trots op. ,,We organiseren nu het Nederlands Kampioenschap met steeds zo’n tien teams, maar we willen in de toekomst een Europees Kampioenschap organiseren. En dan praat je toch al gauw over zo’n zeventig teams die meedoen.”

Waar Van Kemenade ook trots op is, is dat Son en Breugel met dit evenement op de kaart wordt gezet. De WBQA heeft als thuisbasis La Sonnerie waar het evenement ook plaatsvindt en van de tien teams doen er twee uit Son en Breugel mee. Het andere team uit Son en Breugel doet mee onder de naam WQ4U.

Het barbecue evenement is op 28 en 29 augustus in de tuinen van La Sonnerie vanaf 13.00 uur gratis toegankelijk voor publiek. Bezoekers kunnen naast het proeven van gerechtjes ook presentaties, workshops en de nieuwste barbecue trends verwachten en is er live muziek. Op die zondag wordt om 18.30 uur de Nederlandse Culinaire BBQ Kampioen bekend gemaakt.