Kindcentrum Nijnsel: Een topgebouw dat past in deze tijd

Het kindcentrum omvat een basisschool, kinderdagverblijf, gymzaal en buitenschoolse- en peuteropvang. ,,Door deze combinatie wordt er meer vorm en inhoud gegeven aan de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen”, zegt wethouder Coby van der Pas. ,,Onze Nijnselse kinderen komen van jongs af aan in een mooi en duurzaam gebouw. Door een stapje verder te gaan dan het oorspronkelijke plan is dit kindcentrum straks energieneutraal.”

Directeur-bestuurder Paul Meessen: ,,We zijn blij met dit topgebouw. Hierin kunnen we onderwijs geven dat past in deze tijd.” Volgens planning is het kindcentrum klaar in juli zodat de kinderen het schooljaar kunnen starten in hun nieuwe onderkomen.