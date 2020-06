Kinderburgemeester Rens gaat de hondenpoep aanpakken in Meierijstad

Blonde lokken tot op zijn schouders en fragiel ogend maakt Rens Klaasen een bescheiden indruk achter de raadstafel. Die bescheidenheid verdwijnt als Rens ontspannen de vragen van journalisten beantwoordt. Of hij politiek betrokken is? ,,Nou nee, maar ik zit wel voor de televisie als Mark Rutte een persconferentie geeft. Afstand houden in coronatijd is belangrijk want je wilt anderen niet besmetten.”

Dat Rens maatschappelijk betrokken is bewijst zijn antwoord op de vraag wat hij wil veranderen in Meierijstad. ,,Ik vind het niet netjes dat hondenbezitters hun hond op de stoep uitlaten. Ik zie dat bij ons in de buurt. Ze moeten de poep opruimen of met hun hond naar het tegenoverliggende poepveldje gaan.” Of Rens ooit ambitie heeft om burgemeester te worden? ,,Dat denk ik niet. Ik wil later misschien in het onderwijs om kinderen iets te leren.”

Volgens burgemeester Kees van Rooij vertegenwoordigt een kinderburgemeester alle kinderen uit Meierijstad. ,,Rens gaat meer doen dan de sleuteloverdracht bij jeugdcarnaval of de sinterklaasintocht. We betrekken Rens ook bij zaken die de jeugd aangaat zoals spelen, sport en onderwijs. Hij krijgt een eigen social media-account om zijn bevindingen te delen met kinderen."



Twaalf meisjes en vijf jongens durfden de sollicitatieprocedure aan naar het ambt van kinderburgemeester. Van Rooij: ,,Dan gok je: dat wordt beslist een meisje. Meisjes zijn op deze leeftijd assertiever dan jongens.” Dat bleek niet zo. Rens zit in groep zeven van basisschool ’t Heibosch in Veghel. Zij voordracht werd ondersteund door het gehele lerarenkorps. Ook zijn ouders stemden in want volgens zijn trotse moeder is Rens bedachtzaam, leergierig en denkt na over goed en fout.

