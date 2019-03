Kinderen beleven de natuur in de JeugdNatuurWeij in Sint-Oedenrode

Regen en modder: het deert de kinderen niet. Sterker nog, ze zijn in hun element tussen de poelen en de blubber. Isabel van Oorschodt is twaalf jaar en sinds drie jaar jeugdnatuurwachter. ,,Ik hou van de natuur. Ik help graag om een mooi pad te maken met houtsnippers zodat mensen hier kunnen wandelen."

Liever in de wei dan achter de PlayStation

Mika Foolen schept met een verhit gezicht de berg houtsnippers in manden. Dat gaat beter met een riek dan met de schop ontdekt hij. Wim de Vreij geeft Marijn Das aanwijzingen hoe hij de gagelstruik het best kan planten. ,,Niet te diep, rondom aanvullen met grond en goed aanstampen." Dat gaat moeilijk want de vette leemgrond kleeft hardnekkig onder z'n schoenen. Tienjarige Marijn vindt het leuk om buiten te zijn maar op deze regenachtige zaterdagochtend lokte eigenlijk zijn PlayStation. Toch stapte hij als een echte diehard op de fiets. Guus van Stiphout (14) werkt in zijn shirtje. Hij is praktisch bij alle jeugdactiviteiten present. ,,Liever in de wei dan achter mijn PlayStation."

Organisator Henri van Weert is blij met dit snippertje natuurgebied dat overbleef na de realisering van de Randweg. ,,De Jeugdnatuurwacht adopteerde dit driehoekje van de gemeente en elk jaar voegen we een stukje biodiversiteit toe. Via kleine projectjes waaronder een insectenhotel, een vlechtscherm van wilgentenen of egelkastjes werd deze JeugdNatuurWeij een interessant gebied voor dieren en voor wandelaars. Dit jaar planten we onder andere wilde vruchtdragende appel- en perenbomen, een mispelboom, hazelaar en sleedoorn. Naast één exoot de vlinderstruiken, poten we vooral inlandse bomen waaronder de fladderiep. Die hoort hier thuis en kan wel honderd jaar worden."

Regen