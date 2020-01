Kinderen Kisumu arm maar zeker niet zielig

Best voelt de gevolgen van grote ambities

2 januari Ambities uitspreken en vastleggen kan heel nuttig zijn. Want dan weet je waar je naartoe wilt en is het vrijblijvende ervan af. Er worden stevige afspraken gemaakt en maatregelen genomen. Soms doen die pijn, maar je weet waar je het voor doet. Al is daar in Best wel twijfel over ontstaan.