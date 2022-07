Kinderen vinden elkaar bij Love 4 Life Kids: ‘Wat zou het mooi zijn als volwassenen dat ook zouden doen’

BEST - Samen de voeten in de eerste (ballet)positie zetten, in het Chinees worden voorgelezen en je samen uitleven op allerlei instrumenten. De organisatie van Love 4 Life Kids ziet het al voor zich.

Kinderen van verschillende nationaliteiten met elkaar verbinden via kunst, muziek en dans. Want om daaraan mee te doen hoef je elkaars taal niet per se te spreken. Tijdens Love 4 Life Kids, komende zaterdag in Best, gaat het om non-verbale communicatie. En, omdat eten en drinken óók verbindt, worden er hapjes uit verschillende landen geserveerd.

Quote Het mooie aan kinderen is, dat ze altijd een gezamenlij­ke taal weten te vinden Olga van der Pennen

,,In deze tijd is verbinding zo belangrijk. Op alle fronten gewoon”, betoogt Olga van der Pennen.

Zij is initiatiefneemster en organisator van Love 4 Life Kids. De ‘volwassen’ editie van het festival organiseerde Van der Pennen enkele jaren geleden al eens voor het Bijna Thuis Huis ‘De Vlinder’ in Best, samen met Rotaryclub Best-Oirschot.

Aandacht voor kinderen

Nu vond ze dat de focus op kinderen moest komen te liggen. ,,Ik kreeg van iedereen die ik benaderde een warme reactie”, zegt ze trots. ,,Het mooie aan kinderen is, dat ze altijd een gezamenlijke taal weten te vinden om met elkaar te communiceren, ook al spreken ze elkaars taal niet. Wat zou het mooi zijn als volwassenen dat ook zouden doen. Dan zag de wereld er heel anders uit.”

Quote Het hele evenement gaat over verbinding, en niet over politiek Olga van der Pennen

Een leuke middag voor kinderen moet het worden. ,,Laagdrempelig, want alles is gratis en het is in de bibliotheek. Dat is een echte ontmoetingsplek waar je makkelijk naar binnen loopt. Ouders, opa’s en oma’s zijn welkom, maar de activiteiten zijn echt gericht op kinderen.”

Opening met Indonesische dans

Zo loopt Jeth rond, van het Jeugdtheater, waarmee kinderen op de foto mogen. Ze kunnen figuren maken van ballonnen en geschminkt worden. De kinderen kunnen ook een kleurplaat inkleuren, een ‘vredeswens’ die in de bibliotheek komt te hangen.

Verder zijn er dansworkshops, zoals een balletklas. De middag wordt geopend met een dans uit Indonesië. Daarna kunnen de kinderen muziek maken met verschillende instrumenten. Kinderkoor De Gouden Appeltjes uit Best treedt op en er wordt ook nog in verschillende talen voorgelezen, waaronder Chinees.”

Speciaal optreden

In Best wonen inmiddels ook mensen uit Oekraïne. Die kinderen verzorgen een speciaal optreden met Oekraïense muziek en dans. ,,Het hele evenement gaat over verbinding, en niet over politiek. Kunst verbindt terwijl politiek vervreemdt”, vindt Van der Pennen.

Het Love 4 Life Kids festival wordt gehouden op 9 juli tussen 11.00 en 14.00 uur in de bibliotheek in Best. De toegang is gratis.