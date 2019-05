Kinderopvang Son en Breugel weigert niet-gevaccineerde kinderen

,,Ik weet dat het wettelijk niet mag, maar in het belang van de kinderen neem ik zelf de vrijheid het toch te doen.” Directeur Annemiek Wilhelm van Piggelmee neemt heel duidelijk stelling in de discussie over het al dan niet weigeren van kinderen zonder vaccinaties; bij het kleinschalige en zelfstandige Piggelmee in Son en Breugel komen er ze niet meer in. Wilhelm is een van de weinigen die zich zo uitspreekt. Veel opvangorganisaties vinden dat het hier gaat om een maatschappelijke discussie die zich niet moet beperken tot de kinderopvang.