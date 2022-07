Kindje (2) alleen gelaten in auto in Best, politie vindt ouder via omroepinstallatie van bouwmarkt

BEST - Een kindje van 2 jaar is zaterdag onbeheerd achtergelaten in een auto op een parkeerplaats van een bouwmarkt in Best. De politie meldt dat de ramen van de auto wagenwijd openstonden. De ouder was aanwezig in de bouwmarkt.