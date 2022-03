Kiwanis Rooi verkoopt klompjes voor het goede doel: ‘Een deel van de opbrengst gaat naar Oekraïne’

SINT-OEDENRODE - Met de actie klo(m)pend hart wil vrijwilligersorganisatie Kiwanis Rooi in een maand tijd zoveel mogelijk rode klompjes verkopen voor het goede doel. Een deel van de opbrengst gaat naar de opvang van kinderen die slachtoffer zijn van de oorlog in de Oekraïne.

Het hart van Rooi is zeker geen ijsklomp, want het bruist van de saamhorigheid. Midden in het centrum, in de huiskamer van Thuis in Rooi, hangt een groot hart, een hart dat warmte uitstraalt. Een hart dat klopt, maar waarom klompend? Dat heeft te maken met een stukje verleden van vrijwilligersorganisatie Kiwanis, die deze actie op touw heeft gezet.

Vele jaren organiseerden zij de alom bekende Klumpkes-race met enkele duizenden genummerde klompjes, die dreven op de Dommel. Met de opbrengst van de Klumpkes-race werden de kansen voor kinderen in Sint-Oedenrode en daarbuiten vergroot.

Wachten op een nieuw goed doel

Die klompjes lagen in een schuur te wachten op een nieuw doel en dat werd gevonden. Alle originele witte klompjes zijn keurig gepolijst en rood geschilderd door Holl Souvenir & Klompen uit Nijnsel. De oude nummers schijnen er nog nostalgisch doorheen.

Met de aftrap die op vrijdag 4 maart plaatsvond, worden deze klompjes inmiddels verkocht en de opbrengst hiervan gaat naar verschillende goede doelen. Eén daarvan is ‘Kiwanis Kinderhand’, die kinderen uit Rooise gezinnen ondersteunt om hen mee te kunnen laten doen op school, de sportclub of een vereniging.

Het tweede doel is ‘Thuis in Rooi’, een vrijwilligersorganisatie die bezig is met het opzetten van een speelgoedruilwinkel, om ieder kind in Rooi in staat te stellen een cadeautje te kunnen geven op een verjaardagsfeest.

Kansarme kinderen in Peru

Daarnaast gaat een gedeelte van de opbrengst naar het project ‘Kinderen van de Zon’, een initiatief voor kansarme kinderen in Peru, waar met geld van Kiwanis een speelotheek wordt ingericht en een leerkracht van wordt betaald om de kinderen op te vangen en te bouwen aan hun toekomstperspectief.

Quote Elk klompje is bijzonder, omdat het staat voor iemand met een goed hart Peter van Rooij, Vrijwilliger van Kiwanis

,,Een extra doel is er onlangs aan toegevoegd”, zegt Peter van Rooij, vrijwilliger van Kiwanis. ,,Dat is natuurlijk een bijdrage aan de situatie met betrekking tot Oekraïne. Bij welk doel het geld straks ook terecht komt, elk klompje is bijzonder, omdat het staat voor iemand met een goed hart, voor iemand die een bijdrage levert om een ander te helpen. In een maand tijd willen we zoveel mogelijk klompjes verkopen.”

Alles uit de kast

Om dat te bewerkstelligen trekken de vrijwilligers van Kiwanis alles uit de kast en zijn ze tijdens deze maand regelmatig te vinden op verschillende standplaatsen in het dorp om hun actie kracht bij te zetten. Elk klompje kan voor vijf euro gekocht worden en krijgt een plekje in het hart. ,,Zo bouwen we dus als Rooienaren aan het klompend hart van Rooi”, zegt Peter.

Het hart zal zich zienderogen vullen, er kunnen er zeker duizend in, in de hoop dat het eind maart helemaal vol zit. Direct na 30 maart krijgen alle kopers hun klompje kosteloos thuisbezorgd en start nog een vervolgactie. Een wedstrijd, waarbij de klompjes versierd of beschilderd worden. Door ze daarna op een verrassende plek binnen of buiten Rooi te plaatsen en er een foto van te maken, zijn er bovendien nog leuke prijzen te winnen. Op 20 april worden de tien mooiste klompjes gekozen.